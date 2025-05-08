Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla dün (07.05.2025) kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde toplam 128 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 21 motosiklet sürücüsüne toplamda 97 bin 556 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli eksiklikleri ve kural ihlalleri bulunan 5 motosiklet ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına titizlikle uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Amaçlarının ceza yazmak değil, sürücülerin ve diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini sağlamak olduğu vurgulandı.