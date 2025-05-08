İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan iki önemli suçlunun daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, "Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan aranan M.S. ve "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan H.A., Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kabine dönemi içerisinde toplamda 333 kırmızı bültenle aranan şahsın yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iadesinin sağlandığını vurguladı. İade edilenlerin 16'sının terör suçlarından, 80'inin organize suç örgütü üyeliğinden, 68'inin uyuşturucu ticaretinden ve 169'unun ise çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

Operasyonda görev alan Adalet Bakanlığı çalışanlarına, Interpol-Europol Daire Başkanlığına ve emniyet güçlerine teşekkür eden Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Türk Polisinden kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası düzeyde suçla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Ali Yerlikaya'nın Paylaşımı:

