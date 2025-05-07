Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında il genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine göz açtırmadı. Emniyetin yoğun çalışmaları sonucunda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Sağlamak/Kullanmak/Satın Almak/Kabul Etmek/Bulundurmak" suçlarından 142 ayrı olayda toplam 151 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik suçlardan aranan 19 şahıs da aynı dönemde yakalanarak adalete teslim edildi ve bu şahıslardan 11'i cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, sadece operasyonel faaliyetlerle kalmayıp, geleceğin teminatı olan gençleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine de büyük önem verdi. Bu kapsamda, bir hafta içerisinde 368 katılımcıya narkotik suçların zararları konusunda eğitim verildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda ise önemli miktarda uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirildi. Bunlar arasında; 3 kilo 463 gram metamfetamin, 2 kilo 618 gram skunk/esrar, 1 kilo 818 gram (yaklaşık 1 milyon 378 bin 998 kullanımlık) sentetik kannabinoid (A4), 1 kilo 400 gram sentetik kannabinoid hammaddesi fubinica, 616 gram eroin, 416 adet sentetik ecza, 283 gram kokain, 10 kök kenevir bitkisi, 8 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve 8 adet fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen döviz ve yüklü miktarda Türk Lirası bulunuyor.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu kararlı ve başarılı çalışmaları, il genelinde uyuşturucu ile mücadeledeki etkinliğini açıkça ortaya koyuyor. Emniyet güçlerinin, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak adına bu tür operasyonlara aralıksız devam edeceği belirtildi.