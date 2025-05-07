Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçede trafik düzenini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla kapsamlı bir genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. 05-06 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, emniyet güçleri titiz bir çalışma yürüttü.

İki gün süren uygulamalar neticesinde toplamda 1196 araç kontrol edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 509 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Kesilen toplam ceza miktarı ise 1 milyon 765 bin 214 TL olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, trafik güvenliği açısından risk oluşturan ve çeşitli eksiklikleri bulunan 29 araç ise trafikten men edildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini belirtti. Trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı vurgulanırken, sürücülerin daha dikkatli ve sorumlu davranmaları konusunda uyarılar yapıldı. Emniyet güçlerinin, Alanya genelinde trafik güvenliğini en üst seviyede tutma konusundaki kararlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.