Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Konaklı Mahallesi'nde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Havadan yapılan denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler anında tespit edildi. Yapılan kontroller sonucunda; ışık ihlali yapan 5 araç, kask takmayan 6 motosiklet sürücüsü ve seyir halindeyken cep telefonu kullanan 1 araç olmak üzere toplam 12 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Kural ihlali yapan sürücülere toplamda 18 bin 960 TL para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri, drone ile yapılan bu tür denetimlerin, karayollarında güvenliğin sağlanması ve sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmaları açısından önemli bir caydırıcı etken olduğunu belirtti. Denetimlerin farklı noktalarda ve farklı zamanlarda aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için trafik kurallarına uymanın hayati önem taşıdığı hatırlatılırken, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın teknolojiyi kullanarak trafik denetimlerini sürdüreceği ifade edildi.