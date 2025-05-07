İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik yürüttüğü kararlı mücadelede önemli bir başarıya imza attı. Silivri, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, zehir tacirlerine büyük bir darbe vuruldu.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilenler arasında, yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek 144 kilogram uyuşturucu madde, 120,5 kilogram metamfetamin, 370 litre kimyasal katkı maddesi ve tam 8 milyon 401 bin 500 adet uyuşturucu hap bulunuyor. Bununla da kalmayan ekipler, 1 milyon 600 bin adet boş ilaç kapsülü, 130 bin adet boş ilaç kutusu, 215 kilogram uyuşturucu hap yapımında kullanılan katkı maddesi, 2 adet hap basma makinesi ve 2 adet hassas teraziye de el koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince titizlikle yürütülen operasyonlar, uyuşturucu madde imalatı ve dağıtım şebekelerine karşı verilen amansız mücadelenin bir göstergesi oldu.

Operasyonların başarısından dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile görev alan tüm emniyet mensupları tebrik edildi. Yapılan açıklamada, uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen bu mücadelenin, geleceğin teminatı olan gençleri koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunularak, şüpheli durumların vakit kaybetmeksizin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.