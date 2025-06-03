İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmasıyla birlikte Alanya'daki veda ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, bu kapsamda ilk olarak beş yıldır onursal başkanlığını yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Alanya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, TSK Güçlendirme Vakfı Alanya Şubesi Başkanı Refik Özdemir, Genel Sekreter Nusret Yolcu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Ürkmezer, görev süresi boyunca vakfın onursal başkanı olmaktan ve yönetimle birlikte çalışmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ürkmezer, vakfın çalışmalarına ve emeklerine teşekkürlerini sunarak helallik isteyip vedalaştı.

TSK Güçlendirme Vakfı Alanya Şubesi Başkanı Refik Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri de Kaymakam Ürkmezer ile çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Alanya'ya yaptığı değerli hizmetler için teşekkürlerini ilettiler. Özdemir ve ekibi, Kaymakam Ürkmezer'e yeni görevi olan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'nda başarı dileklerini sundu.

ALSİAD'dan Kaymakam Ürkmezer'e Teşekkür Plaketi

Kaymakam Ürkmezer'in veda ziyaretleri kapsamında bir sonraki durağı, Alanya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ALSİAD) oldu. Alanya'da görev yaptığı süre boyunca ilçenin kalkınması için özveriyle çalışan ALSİAD Başkanı Emrah Ceziroğlu ve yönetimine emekleri için teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, görev süresince derneğin verdiği destek ve iş birliği için şükranlarını sundu. Ürkmezer, vedalaşırken herkesten helallik istedi.

ALSİAD Başkanı Emrah Ceziroğlu ise Kaymakam Ürkmezer'e Alanya için yaptığı değerli çalışmalar ve şehre kattığı vizyon için teşekkürlerini iletti. Ceziroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ürkmezer'e yeni görevi olan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'nda başarılar dileyerek, Alanya iş dünyası adına iyi dileklerini sundular.