Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmalarının ardından Alanya'daki görev süreleri boyunca daima yanlarında oldukları şehit ailelerine veda ve minnet ziyaretinde bulundu. Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde Ürkmezer çifti, şehitlerin kıymetli emanetleriyle hemhal olup helalliklerini aldı.

Kaymakam Ürkmezer ve eşinin ilk durağı, Şehit Zekeriye Zencirli'nin annesi Leyla Çelik oldu. Leyla teyzenin hatırını sorup içten bir sohbet gerçekleştiren Ürkmezer çifti, Şehit Zekeriye Zencirli'den geriye kalan hatıraları birlikte inceledi. Kaymakam Ürkmezer, Alanya'daki görevi süresince şehit ailelerinin yanında olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek Leyla Çelik'ten helallik istedi.

Ardından Şehit Murat Güney'in annesi Rabiye Güney'i ziyaret eden Ürkmezer çifti, Rabiye teyzenin hayır dualarını alarak vedalaştı. Bir sonraki durakları Şehit Coşkun Nazilli'nin annesi Sultan Nazilli oldu. Sultan teyzenin sağlık durumu hakkında bilgi alıp kendisine hayırlı ve sağlıklı bir ömür dileyen Kaymakam Ürkmezer ve eşi, son olarak Şehit Mustafa Özdemir'in annesi Zeynep Özdemir'in hanesine konuk oldu. Zeynep teyzeyle de yakından ilgilenip sohbet eden Ürkmezer çifti, helallik alarak bu anlamlı veda programını tamamladı.

Şehit Ailelerinden Kaymakam Ürkmezer'e Teşekkür

Şehit aileleri, Kaymakam Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'e, Alanya'da görev yaptıkları 5 yıl boyunca kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları, her zaman yanlarında olup ilgi ve desteklerini esirgemedikleri için şükranlarını sundu. Aileler, Ürkmezer çiftine yeni görev yerleri olan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'nda başarılar dileyerek hayır dualarını iletip Allah'a emanet etti.

Ziyaretlerle ilgili konuşan Kaymakam Ürkmezer, "Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz her zaman başımızın tacıdır. Bu vatan için şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize devletimizin tüm imkanlarıyla sahip çıkmak, onlarla her daim bir arada olmak en asli görevimizdir. Alanya'da görev yaptığım süre boyunca onların varlığını yanımızda hissetmekten, acılarını ve sevinçlerini paylaşmaktan büyük bir onur ve gurur duydum. Onların hayır duaları, bizim en büyük güç kaynağımız oldu. Aziz şehitlerimizin emanetlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ürkmezer'e bu anlamlı ziyaretlerde Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Aksoy ve Sosyal Hizmet Merkezi personelleri de eşlik etti.