Kurban Bayramı öncesinde, Alanya'da yaşayan vatandaşlar ve tatilciler için pazar yerlerinin çalışma gün ve saatlerinde özel bir düzenleme yapıldı. Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, bayram haftası için semt pazarlarının takvimini kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Gök'ün açıklamasına göre, bayram alışverişlerinin yoğunlaşacağı arefe günü, Alanya'nın en hareketli pazarlarından olan Alanya Merkez Cuma Pazarı ve Tosmur Mahallesi Pazarı hizmet vermeye devam edecek. Özellikle Alanya Merkez Cuma Pazarı'nın arefe günü sabah 06.00 itibarıyla açılacağı ve akşam geç saatlere kadar açık kalacağı belirtildi. Bu düzenleme, vatandaşların bayram öncesi son ihtiyaçlarını taze ve çeşitli ürünlerle karşılayabilmelerine olanak tanıyacak.

Bayramın İlk Günü Kapalı, İkinci Gün Normal Düzen

Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, bayramın ilk gününe ilişkin de önemli bir bilgi verdi: Kurban Bayramı'nın birinci günü Alanya'da hiçbir semt pazarı kurulmayacak. Pazarcı esnafı da bayramın ilk gününü dinlenerek ve sevdikleriyle geçirecek.

Ancak bayramın ikinci gününden itibaren ise Alanya'daki tüm semt pazarları kendi normal günlerinde ve saatlerinde kurulmaya devam edecek. Başkan Gök, açıklamasında, "Değerli esnaflarımız, değerli Alanya halkımız; arefe günü Tosmur ve Alanya Merkez Cuma pazarımız açılacaktır. Birinci bayram günü ise hiçbir pazarımız kurulmayacaktır. Bayramın ikinci günü ise pazarlarımız normal düzeninde açık olacaktır. Arefe günü Alanya Merkez Cuma Pazarı’nın sabah saat 06.00’da açılacağı ve akşam saatlerinde kapanacak" ifadelerini kullandı. Bu düzenlemeyle hem vatandaşların mağdur olmaması hem de pazarcı esnafının bayramı huzurla idrak etmesi hedefleniyor.