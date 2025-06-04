Alanya'da yaklaşık beş yıldır başarıyla görev yapan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanmasının ardından ilçedeki veda ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Ürkmezer, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve dernekleri tek tek ziyaret ederek teşekkürlerini iletti ve vedalaştı.



STK'lardan ve Meslek Odalarından Teşekkür Plaketleri

Kaymakam Ürkmezer'in veda ziyaretleri kapsamında uğradığı kurumlardan bazıları şunlar oldu:

Alanya Pazarcılar ve Manavcılar Odası: Başkan Hüseyin Gök ve yönetimine teşekkürlerini ileten Kaymakam Ürkmezer, çalışmalarından dolayı takdir topladı.

MÜSİAD Alanya Şubesi: Başkan Celil Kara ve yönetimi, Kaymakam Ürkmezer'e şehrin ekonomik refahı ve huzuru için yaptığı katkılardan dolayı minnettar olduklarını belirtti.

Türk Kızılayı Alanya Şubesi: Başkan Doç. Dr. Mehmet Dikici ve gönüllüler, Kaymakam Ürkmezer'in insani yardım faaliyetlerine verdiği desteklerden ötürü teşekkür etti.

Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası: Başkan Ali Akkaya, Kaymakam Ürkmezer'in sivil toplum kuruluşlarına verdiği değerli destek için teşekkürlerini sundu.

Alanya Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneği: Başkan Seyithan Aladağ ve yönetimi, dayanışma ve iş birliği için teşekkür etti.

Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası: Başkan İlyas Bayır ve yönetimi, Kaymakam Ürkmezer'e değerli hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD): Başkan Burhan Sili, Alanya turizmine yönelik değerli çalışmalarından dolayı Kaymakam Ürkmezer'e plaket takdim etti.

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası: Başkan Nuri Demir, esnafın sorunlarına gösterdiği ilgi ve ekonomiye katkılarından dolayı Kaymakam Ürkmezer'e teşekkür plaketi sundu.

Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası: Başkan Hüseyin Değirmenci, Kaymakam Ürkmezer'e destek ve katkılarından dolayı plaket takdim etti.

Alanya Ziraat Odası: Başkan Tahir Göktepe, Kaymakam Ürkmezer'in Alanya tarımına ve çiftçisine verdiği sürekli destek için teşekkür etti.

Alanya Kent Konseyi: Başkan Nurhan Özcan, Kaymakam Ürkmezer'in Alanya'ya kazandırdığı vizyon ve projeler için teşekkürlerini dile getirdi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO): Başkan Eray Erdem, Kaymakam Ürkmezer'in Alanya'nın kalkınması ve gelişmesi adına yaptığı ortak çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



Yeni Görev Yerinde Başarı Dilekleri

Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ziyaret ettiği her kurumda Alanya için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletirken, kurum başkanları ve yönetim kurulu üyeleri de kendisine yeni görev yeri olan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'nda başarılarının devamını diledi. Alanya, Dr. Fatih Ürkmezer'i, ilçenin çeşitli dinamikleriyle kurduğu güçlü iş birliği ve katkılarıyla hatırlayacak.

