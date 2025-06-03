Alanya, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle sarsıldı. Kentte özellikle engelli bireylerin yaşamlarına dokunan sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan Ümit Barut, yaşama veda etti.

Toplumun dezavantajlı kesimlerine sunduğu destek ve gönüllü çalışmalarıyla tanınan Barut, Alanya'da birçok kişinin sevgisini ve takdirini kazanmıştı. Onun vefatı, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere, birlikte çalıştığı tüm sivil toplum kuruluşlarını ve Alanya halkını derin bir üzüntüye boğdu.

Merhumun cenazesi, yarın, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü öğle namazını müteakip Dinek Belediye Mezarlığı'na defnedilecek. Taziye adresi ise Hacet Mahallesi, Kırlangıç Sokak, Balon Park yanı olarak bildirildi. Ümit Barut'un anısı, Alanya'da yaptığı güzel işlerle yaşatılmaya devam edecek.