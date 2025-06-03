Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, bayrama sayılı günler kala anlamlı bir hizmete imza attı. Belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, sosyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen çalışma ile ilk olarak gazi Ahmet Altuntaş’ın evinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gazi ve şehit ailelerinin istek ve taleplerine öncelik veren Kepez Belediyesi, daha sonrada şehit Adem Akın’ın Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki aile evinde de bayram temizliği hizmetini aynı titizlikle sürdürdü. Evlerin odalarından banyoya, tuvaletlerinden diğer yaşam alanlarına kadar tüm alanlar pırıl pırıl temizlenerek ailelere teslim edildi.

‘’ ONLAR İÇİN NE YAPSAK AZDIR ’’

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, gazi ve şehit ailelerinin her zaman belediyenin önceliği olduğunu vurgulayarak, “Onlar bizim baş tacımız. Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz için yapılacak hizmetler asla yeterli olamaz. Onlar için ne yapsak azdır” dedi. Başkan Kocagöz, bu anlamlı çalışmanın sosyal destek hizmetleri kapsamında devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Belediye ekiplerince evinde bayram temizliği yapılan Gazi Ahmet Altuntaş ise duygularını şöyle paylaştı: “Antalya’da 22 yıldır tek başıma yaşıyorum. 1979 yılında Şanlıurfa-Suriye sınırında görev yaparken sağ bacağımı kaybettim. Bayram öncesi Kepez Belediyesi’nin böyle bir hizmeti beni çok mutlu etti. Başkan Mesut Kocagöz’e ve belediye ekiplerine çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.