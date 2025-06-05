Alanya Kaymakamlığı personeli, ilçede beş yıl boyunca görev yapan ve son kararnameyle İstanbul Beykoz Kaymakamlığı'na atanan Kaymakam Fatih Ürkmezer, eşi Miray Ürkmezer ve ailesi onuruna bir veda yemeği düzenledi.

Programda, Alanya Kaymakamlığı personeli, Kaymakam Fatih Ürkmezer ve eşi Miray Ürkmezer'in Alanya Kaymakamlığı'nda tesis ettiği olumlu ve işbirlikçi çalışma atmosferi ile beş yıllık görev süresi boyunca Alanya'nın yönetimine ve gelişimine sağladıkları katkı ve hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkürlerini sundu.

Alanya Kaymakamlığı, Fatih Ürkmezer ve değerli eşi Miray Ürkmezer'e ilçeye ve kuruma verdikleri kıymetli hizmetler için bir kez daha teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde kendilerine ve ailelerine sağlık, esenlik ve üstün başarılar diledi.