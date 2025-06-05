Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan bugün saat 14.00’de Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin gelişiminde ve tanıtımında büyük rol oynayan basın mensuplarına teşekkürlerini sunan Rektör Türkdoğan, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ile Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve ALGC Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim’e plaket takdim etti.

‘ALKÜ ALANYA AÇISINDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen, “ALKÜ, hem Alanyamız hem de bizler açısından büyük bir öneme sahip. Çünkü bu üniversitenin kuruluş sürecinde Alanya basınının çok ciddi emeği oldu. Bizler de bununla gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyetimizin Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Bu genel kurulda, üniversitemizin basın departmanından Ramazan Servet Çolak, yönetim kurulu üyelerimiz arasına dâhil edildi. Böylece üniversitemiz, cemiyetimizin yönetiminde temsil edilmeye başlandı. Bu vesileyle, kıymetli hocamıza da hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ALKÜ ALANYA’NIN EN ÖNEMLİ KURUMLARINDAN BİRİSİ’

Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim, “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, bu şehrin en önemli kurumlarından biridir. Alanya’da iki üniversite bulunmakta, ancak bir devlet üniversitesi olması, öğrenci sayısı, sahip olduğu kampüs alanı ve şehre katkıları açısından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi çok özel bir yere sahiptir. Bu bağlamda, Alanya için hem stratejik hem de sosyal açıdan önemli bir unsur ve bir katalizör rolü üstlenmektedir. Sayın Rektörümüzün görev süresinde kendisiyle birçok kez istişare etme fırsatımız oldu. Üniversite, rektörümüzün liderliğinde gerçekten çok önemli mesafeler kat etti. Üniversitemizin birçok alanda geliştiğini ve önemli aşamalar kaydettiğini görmekteyiz. Bu gelişmeler artık sadece sözde değil; somut icraatlarla da kendini göstermektedir. Bu nedenle kıymetli rektörümüze teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca hocamızın vizyonu, Ankara’daki etkisi ve sahip olduğu güçlü iletişim ağı sayesinde, üniversitemizin ve dolayısıyla Alanya’nın lehine önemli adımlar atıldığını da memnuniyetle gözlemliyoruz. Bu yönüyle de kendisi önemli bir sorumluluğu başarıyla üstlenmektedir. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



‘ALGC’YE DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ’

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Bugünkü ziyaretimiz vesilesiyle öncelikle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Hem şahsım, hem üniversitemiz, hem de yönetimimiz adına sizlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diliyorum. Aynı zamanda, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni yönetim döneminde üniversitemize de yer verdiğiniz için sizlere teşekkür etmek istedik. Bu nazik davranışınız bizim için oldukça kıymetli. Üniversitemizi bu çatı altında temsil etmek bizlere onur veriyor. Geçtiğimiz günlerde üniversitemizin kuruluşunun 10. yılını kutladık. 10 yıl, bir üniversite için çok uzun bir süre gibi görünmese de, bu noktaya gelmek gerçekten büyük bir emek ve özveri gerektiriyor. Başkanlarımın da ifade ettiği gibi; arkasında büyük bir vakıf, dernek ya da finansal yapı olmadan, bu seviyeye gelmek kolay değil. Ancak bugün itibarıyla ulaşılan nokta; Alanya’nın, Alanya halkının, iş dünyasının, turizm sektörünün, siyasetin ve bürokrasinin desteğiyle mümkün oldu. Bu da şehrimizin üniversitesine sahip çıktığının açık bir göstergesidir. Bugün üniversitemiz 17 bin öğrencisiyle, 10 fakültesi, 5 meslek yüksekokulu ve yükselmeye devam eden 4. kampüsü ile bölgesine ve ülkemize değer katmaktadır. On yıl gibi kısa bir sürede elde edilen bu başarı, hep birlikte verilen emeğin ve desteğin sonucudur. Bu vesileyle siz değerli basın mensuplarına, cemiyetinize ve tüm katkı sunan dostlarımıza üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice bayramlarda, daha güzel, daha huzurlu ortamlarda yeniden bir araya geliriz” dedi.