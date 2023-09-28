Alanya İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer kurum müdürü Mustafa Karlıbaş’tan kurum çalışmaları ve vatandaşlara verilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Vatandaşlar için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Ürkmezer verilen hizmetlerle ilgili vatandaşla sohbet ederek onları dinledi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırılması için hizmetine sunulan ve içeriğinde ; kimlik kartı şifre işlemleri, e-imza yüklenmesi, adres beyanı, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme , randevu işlemleri gibi işlemlerin yapılabildiği Nüfusmatik cihazını inceledi.



Son olarak Nüfus Müdürlüğü hizmet birimlerini inceleyen Kaymakam Ürkmezer çalışan personellere kolaylıklar dileyerek ziyaretine son verdi.