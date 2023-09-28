Ek Motorlu Taşıtlar Verigisini vatandaşların yüzde 13'ü ödemedi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Ek MTV başvurusunu 28 Eylül'de değerlendirecek. Öte yadan bugün görülecek iptal davasında nasıl bir karar çıkacağı ise merak konusu. Vatandaş getirilen yükün iptal edileceği yönünde karar çıkmasını bekliyor.
Ek MTV'yi Kaç Kişi Ödemedi? İptal Davası Bugün
Türkiye'de araç sahiplerine getirilen Ek MTV'yi kaç kişinin ödemeği belli oldu. Bakın kaç kişi MTV'yi ödemedi.
Ek Motorlu Taşıtlar Verigisini vatandaşların yüzde 13'ü ödemedi. Anayasa Mahkemesi CHP'nin Ek MTV başvurusunu 28 Eylül'de değerlendirecek. Öte yadan bugün görülecek iptal davasında nasıl bir karar çıkacağı ise merak konusu. Vatandaş getirilen yükün iptal edileceği yönünde karar çıkmasını bekliyor.
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