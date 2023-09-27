Müslümanların yaşayışından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü’ne başvuran Almanya uyruklu Sandra Joan için Alanya Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Joan’a özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından Sandra Joan Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Sandra Joan ‘Meryem’ ismini aldı. Müftü İlhan, Sandra Joan’a ihtida belgesi ile Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.