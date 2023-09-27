Alanya Belediyesi Kışa Hazırlık Yapmaya Başladı Alanya Belediyesi Kışa Hazırlık Yapmaya Başladı

Müslümanların yaşayışından etkilenerek İslam dinini araştırdığını ve Müslüman olmaya karar verdiğini belirterek Alanya İlçe Müftülüğü’ne başvuran Almanya uyruklu Sandra Joan için Alanya Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ihtida merasiminde Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Joan’a özlü bilgiler verildi. Müftü İlhan’ın konuşmasının ardından Sandra Joan Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olan Sandra Joan ‘Meryem’ ismini aldı. Müftü İlhan, Sandra Joan’a ihtida belgesi ile Almanca mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.