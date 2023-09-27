Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ana caddeler ve sokaklarda mazgal yağmur suyu kanalları temizlenmeye başlandı. Tosmur Kavşağı ile Sanayi Sitesi arasında D-400 Karayolu’nun güney kısmında temizleme çalışmalarını tamamlayan ekipler çalışmalarını Güllerpınarı Mahallesi ve Cuma Pazarı bölgesinde sürdürüyor.



BAŞKAN YÜCEL: AMACIMIZ SORUNSUZ BİR KIŞ GEÇİRMEK

Yaz ayları boyunca biriken çöp ve pisliklerin tıkanıklık yaratmaması için temizlik çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, menfez ve yağmursuyu rögarlarına atılan çöplerin kış aylarında tıkanmalara neden olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımızın bu konuda hassas davranmalarını istiyorum. Özellikle dere ve menfezlere atılan çöpler büyük sorunlara yol açabilir. Biz bunların önüne geçmek için yaz ayları boyunca dere ve su kanallarını temizliyoruz. Şu an ilçe genelinde kış hazırlığı kapsamında mazgal ve rögarların temizliği sürüyor. Amacımız vatandaşlarımızın sorunsuz bir kış geçirebilmeleri.” dedi.