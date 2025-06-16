Alanya'dan İstanbul Beykoz Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, ilçedeki veda ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda bugün Alanya Üniversitesi'ni ziyaret eden Kaymakam Ürkmezer, üniversite yönetimi ve Rektör Prof. Dr. Turan Sağer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Ürkmezer, Alanya'daki görev süresi boyunca Alanya Üniversitesi ile tesis edilen verimli iş birliğinden duyduğu derin memnuniyeti dile getirdi. Üniversitenin, Alanya'nın eğitim ve kültür hayatına yaptığı değerli katkılar için Rektör Sağer'e özel olarak teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, duygusal anlar eşliğinde vedalaştı.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kaymakam Ürkmezer'in görev süresince eğitime ve gençliğe verdiği sürekli destek için şükranlarını sundu. Sağer, Kaymakam Ürkmezer'in Alanya'ya yaptığı hizmetlerin unutulmayacağını belirterek, yeni görev yeri olan İstanbul Beykoz'da da kendisine başarılar diledi.