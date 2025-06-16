Alanya'ya yüzme branşında sayısız madalya kazandırarak büyük bir gurur yaşatan özel sporcumuz Işıl Dündar, sevenlerini yasa boğan bir haberle gündemde. KOAH, solunum yetmezliği ve zatürre teşhisiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Işıl Dündar, yaklaşık 15 gündür entübe edilmiş durumda. Tüm Alanya, bu zorlu süreçte tek yürek olarak, şampiyon sporcularından gelecek iyi haberi bekliyor.

En Zorlu Kulvarda Mücadele: KOAH, Solunum Yetmezliği ve Zatürre

Edinilen bilgilere göre, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden genç sporcuya KOAH, solunum yetmezliği ve zatürre teşhisi konuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Işıl Dündar, yaklaşık 15 gündür yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek uyutuluyor. Doktorlar, genç sporcuyu hayatta tutmak için büyük bir çaba sarf ederken, Alanya spor camiası ve tüm ilçe halkı endişeli bekleyişini sürdürüyor.

Başarıları ve Mücadeleci Ruhuyla Kalplerde Taht Kurdu

Işıl Dündar, sadece kazandığı madalyalarla değil, aynı zamanda azmi, hiç solmayan gülümsemesi ve mücadeleci ruhuyla da Alanya halkının gönlünde özel bir yer edinmişti. Yıllarca havuzlarda rakiplerine karşı verdiği mücadeleyi, şimdi hastane odasında hayata karşı veriyor. Onun bu zorlu mücadelesi, sevenlerini derinden üzerken, Alanya'nın özel sporcusu Işıl Dündar için herkes seferber olmuş durumda.

Spor Camiasından ve Yetkililerden Destek Ziyareti

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde görev yapan Judo Antrenörü Okay Camkıran’ın da yeğeni olan Işıl Dündar'a destek olmak ve ailesine moral vermek amacıyla Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırgıcı ve beraberindeki personel, hastanede bir ziyaret gerçekleştirdi. Aileye geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, Işıl’ın sağlığına kavuşması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ve dualarıyla yanlarında olduklarını belirtti.

Ailesi Gözyaşları İçinde Dua İstiyor: "Güçlü Kalbine Güveniyoruz"

Işıl Dündar’ın ailesi ise yaşadıkları zorlu süreçte herkesten dua bekliyor. Gözyaşları içinde duygularını dile getiren aile yakınları, "Güzel kızımız, hepimizin sevgilisi Işıl şu anda hayata tutunmaya çalışıyor. Biz, onun güçlü kalbine ve mücadeleci ruhuna güveniyoruz. Lütfen onu tanıyan, seven herkes dualarını eksik etmesin. Dualarınızla ona güç verin," diyerek tüm Alanya halkına seslendi.

Şehrin dört bir yanında, sosyal medya platformlarında ve spor camiasında Işıl Dündar için dualar yükseliyor. Alanya, bu kez bir madalya için değil, kendi yetiştirdiği değerli bir sporcusunun sağlığına kavuşması için kenetlendi. Tüm gözler ve kalpler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelecek umut dolu bir haberde.