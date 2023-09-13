Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor’un Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Kasımpaşa FK’yi ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. Turuncu-Yeşilli ekibin maçını Turgut Doman yönetecek. Doman, Alanyaspor’un toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 2’si galibiyetle sonuçlanırken 3’ü de beraberlikle sonuçlandı.

İşte Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri:

CUMARTESİ

Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın

Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge

PAZAR

Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler

İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman

Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

Fatih Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay