Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Corendon Alanyaspor’un Kırbıyık Holding Stadyumu’nda Kasımpaşa FK’yi ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu. Turuncu-Yeşilli ekibin maçını Turgut Doman yönetecek. Doman, Alanyaspor’un toplam 5 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 2’si galibiyetle sonuçlanırken 3’ü de beraberlikle sonuçlandı.
İşte Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri:
CUMARTESİ
Konyaspor-Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
Kayserispor-Gaziantep FK: Ümit Öztürk
Galatasaray-Samsunspor: Cihan Aydın
Adana Demirspor-Pendikspor: Mert Güzenge
PAZAR
Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler
İstanbulspor-Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Alanyaspor-Kasımpaşa: Turgut Doman
Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan
PAZARTESİ
Fatih Karagümrük-Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor-Ankaragücü: Çağdaş Altay