Süper Lig temsilcimiz Corendon Alanyaspor’un altyapısında U-15 Akademi Takımında forma giyen genç futbolcu Hüseyin Şen, 20-25 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası’nda yer alması için U-15 Milli Takımı’na davet edildi.
Alanyspor, resmi hesapları üzerinden Şen’in güzel haberini yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
‘’U15 Akademi Takımımızdan futbolcumuz Hüseyin Şen, U15 Milli Takımımızın 20-25 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı UEFA Gelişim Turnuvası aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuza başarılar dileriz..’’