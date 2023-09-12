Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli atlet Salih Korkmaz, 5000 metre büyük erkekler yürüyüş branşında yeni bir rekora imza attı. Atletizm Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş yarışlarının finalleri İzmir Atatürk Stadyumunda yapıldı. Spor Toto Kulüplerarası Yürüyüş yarışmalarında Salih Korkmaz Büyük Erkekler kategorisinde rekor kırarak birinciliğe ulaştı.

SALİH KORKMAZ'DAN REKOR

Macaristan’daki Dünya Şampiyonasında 20 km’de Olimpiyat kotası alan Salih Korkmaz, 5000 metre erkekler yürüyüş yarışında 19:10.3'lük derecesi ile Türkiye rekorunu yeniledi. Milli sporcu, böylece elinde bulundurduğu 19:30'lık süresini 20 saniye geliştirdi. Rekor ilgili talimatlar doğrultusunda onaylandıktan sonra sisteme ekleneceği kaydedildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN TEBRİK

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Salih Korkmaz’ı elde ettiği başarısında ALKÜ Ailesi olarak büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Salih göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Tebrikler Salih. Elde ettiğin başarılar sayesinde yoğun mesaimiz arasında bizlere moral oluyorsun. Seni kutlar, başarılarının devamını dilerim.” dedi.

ÜLKEMİZE İLK ALTIN MADALYA KAZANDIRMIŞTI

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları’nda ALKÜ öğrencisi ve Millî sporcu Salih Korkmaz, 20 km Yürüyüş branşında ülkemize altın madalya kazandıran ve adını tarihe yazdıran ilk Türk sporcu olma başarısı elde etmişti.