Bolu’da bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde gece saatlerinde çıkan yangın büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre 66 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve 17 kişinin taburcu edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından bölgedeki güvenlik tedbirlerini gözden geçireceklerini belirtti. Yangının yaşandığı otelde iki adet yangın merdiveninin bulunduğunu ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, olayın sebebine ilişkin soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Yangında yaşamını yitirenlerin aileleri ve sevdikleri için bu acı kayıplar derin bir üzüntü yaratırken, yaralıların bir an önce iyileşmesi için gerekli sağlık hizmetlerinin verildiği bildirildi.

Kaynak: Haberler.com