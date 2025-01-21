Alanya’nın Fığla Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri uygulama yaparken dur ihtarına uymayan 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü O.C.K., 52 yaşındaki polis memuru B.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuru, çevredeki vatandaşlar ve diğer polis ekipleri tarafından hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. B.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan incelemelerde O.C.K.'nın alkol testinde 1.36 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosiklet sürücüsü O.C.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Bu olay, trafik güvenliği konusunda alınması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirirken, alkollü araç kullanımının oluşturduğu tehlikelere dikkat çekiyor.