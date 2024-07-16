Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, özellikle turistik bölgeler olan Antalya ve Alanya'daki apartman sakinleri dikkatli olmalı. Yüksek sesle müzik dinlemek veya ev partileri düzenlemek gibi gürültü yaratan eylemler için cezalar 2024'te 7.667 TL'ye yükseltildi. Antalya ve Alanya'daki vatandaşlar, Alo 181 hattından gürültü şikayetlerini iletebilecek ve tek bir şikayet üzerine ceza uygulanabilecek. Bu düzenleme, Antalya ve Alanya'nın popüler turizm bölgelerinde yaşam kalitesini artırmayı ve komşuluk ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

Editör: Can KISA