Gün boyu süren etkinlikler ilk olarak saat 14.00’te Alanya İlçe Garnizon Şehitliği ziyaretiyle başladı. Protokol üyeleri şehitlikteki programda, şehit yakınları ile sohbet ederek, mezarlara karanfil bıraktılar. Saat 21.00’de ise anma etkinlikleri Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde Demokrasi Nöbeti ile devam etti. Nöbete, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ALTSO Başkanı Eray Erdem, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Anma etkinliklerinde yer alan vatandaşlara, Alanya Belediyesi tarafından lokma ve limonata ikram edilirken, Türk bayrağı dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinliklerde, Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Vekili Koçak tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Alanya Belediyesi Mehter ekibinin gösterisi, çocukların şiir ve kompozisyonlarıyla devam eden program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında halka hitabıyla sona erdi.

Editör: Can KISA