Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in pazarcı esnafları ve vatandaşlarla yaptığı görüşmeler sonrası Cuma Pazarı, kapalı otoparktan cadde düzeyine çıkartılarak, yeni yerinde kuruldu. Geçtiğimiz gün çekilen kura sonuçlarına göre pazarcı ve üretici esnaflar, yeni yerlerinde tezgahlarını açtılar. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ve Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ile birlikte Cuma Pazarı’nı yeni yerinde ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özçelik, hayırlı işler ve bol kazançlar dilerken, memnun olup olmadıklarını da sordu. Pazarcılar ve vatandaşlar da Başkan Özçelik’e memnuniyetlerini dile getirerek, teşekkürlerini ilettiler.

“BU İŞİ HEP BERABER VE HERKESİN TALEBİYLE YAPTIK”

Pazar yerini gezen Başkan Özçelik ile alışverişini yapan vatandaşlar arasında samimi diyaloglar yaşandı. Daha sonra bir açıklama yapan Başkan Özçelik, “Önceki haftalarda pazarı kendim gezmiştim. Pazarcı arkadaşlarla, vatandaşlarla konuştum ve oradaki fiziki koşullardan herkes çok şikayetçiydi. Yukarıya çıkmayı talep ediyorlardı. Seçim dönemimizdeki propaganda süresince bizim yaptığımız görüşmeler sonrası seçilirsek pazarın yukarıya çıkacağını söylemiştik. Kurasıydı, çizimiydi derken biraz vakit almakla beraber bugün nasip oldu. Pazarı, arkadaşlarımızı, dolayısıyla vatandaşlarımızı da aşağıdan yukarıya aldık. Bu işi hep beraber ve herkesin talebiyle yaptık. Bugün birinci gün ve birtakım eksiklikler olabilir. İşleyişi görüp iyileştireceğimizi, şimdiden burada hem vatandaşlarımıza hem pazarcı arkadaşlarımıza söylüyorum. İşleyişi önce bir görmemiz lazım. Alanya’da bir söz vardır; göç yolda düzelir. Göçün çoğunu biz düzelttik. Şu an gördüğüm kadarıyla hem vatandaşlarımızın hem esnaflarımızın yüzde 90’ından fazlası memnun. İyi bir iş yaptığımızı düşünüyorum” dedi.