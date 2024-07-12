Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Haftalık Olağan Encümen Toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Encümen'de alınan kararların hayırlı olmasını dileyen Başkan Özçelik, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“HİJYEN DENETİMLERİ RUTİN OLARAK YAPILACAK”

Başkan Osman Tarık Özçelik, hijyen konusunda denetlenmesi gereken işletmelerin bir listesini hazırladıklarını hatırlatarak, “Bu konuyla ilgili çalışmamızı tamamladık. Zabıta ekiplerimizin çalışması sonucu Alanya’da hijyenle ilgili denetlenmesi gereken 2 bin 165 nokta çıktı. Bunların içerisinde örneğin; 17 tane simit fırını, 23 tane yufkacı, 12 tane yemek fabrikası, 270 tane kasap gibi detaylar var. 2 bin 165 işletmemiz şu an devam eden çalışmayla günlük olarak planlanacak ve 2 ayrı ekibimiz sadece bu noktaları denetlemekle ilgilenecek. Hedefimiz, gerekirse 3 ekip yaparak söz konusu işletmeleri ayda en az 1 defa hijyen kontrolü için gitmektir" dedi.

“KİMSENİN HAKKINI YEMEDİK”

Cuma Pazarı ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Özçelik, “Bu Cuma günü Cuma Pazarı’nı yukarıya çıkarıyoruz. 254 pazarcımızın kura çekim işlemini yaptık. Üst üste 4 hafta üreticilerle ilgili sayım ve isim tespiti yaptık. 202 üreticimizin pazar yerine gelip, tezgahını açtığını ve satış yaptığını gördük. 254 pazarcıya karşılık, 254 üreticiye yer verelim dedik. Aslında kitaba göre 254 pazarcının yüzde 20’lik kısmına üreticiler için yer gösterebilmemiz lazım. Ancak geçmişten beri gelen ve insanların sahip olduğu bir hak vardı. Bu hakkı devam ettirelim dedik. 254 pazarcı ve 254 üretici yeri açalım dedik. 202 kişinin sürekli olarak pazarda yer açtığını gördük. Kura çekimi günü 264 üretici geldi. Bu 264 kişinin 202’si direkt kuraya girdi, 52 tanesi numaralandırıldı, 12 kişi boş olarak kuraya girdi ve toplam 254 kişiye numarası ile yer verdik. Dün oda başkanlarımızdan bir tanesi 400 kişinin hakkından bahsetti. Biz hiç kimsenin hakkına girmedik. 264 kişi kuraya geldi ve 254 üreticinin yerini kurayla belirledik 12 kişi boş kaldı. Bahsedildiği gibi 124 kişi hiç ortalıkta yoktu eğer bir hak yediysek 120 kişinin değil, 12 kişinin hakkını yedik ama biz onu da yediğimize inanmıyoruz. Çünkü 4 haftadır sürekli olarak gelip tezgahını açan 202 kişi vardı. Bu kişilerin tamamı geldi, kuraya girdi ve yerleri belirlendi. Bu konuyla ilgili herhangi bir polemiğe girmek istemiyorum. Bu konuşmaları yapan başkanlarımız bu sayılara bir fiil haizler. Kendileri de oradaydı” diye konuştu.

“RANT UĞRUNA KİRA VE DEVİRLERE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Pazar yerinde fiyat etiketlerinin büyük halde olması ve her üründe ayrı ayrı fiyat etiketi olmasına çok dikkat edeceklerinin altını çizen Başkan Özçelik, “Biz bundan 4 ya da 5 hafta önce toplantılar yaptık. 30 Haziran’a kadar devir işlemlerini tamamlaması için, devir aldığını söyleyen ve devir ettiğini belirtenlere süre verdik. Hatta zaman yetişmediği için ayın 5’ine kadar da uzattık. Şu ana kadar devir işlemlerinin tamamı bitti. 1 Ekim’e kadar da kiralığız diyenler bitecek ve 2 Ekim’den itibaren biz pazar yerlerine çıktığımızda o pazar yeri kime ait ise o insan o pazar yerinde olacak. Pazar yerlerinin kiralanması veya bazı şahıslar tarafından 3-5-8 hatta 10 tane alınarak rant haline getirilip buradan para kazanılması engellenecek. Devirlere de 2 Ekim’den itibaren izin vermeyeceğiz. Sadece yaşlanmıştır, hastalık ve vefat vardır, böyle durumlarda çocuklarına veya eşine devir yapmasına izin vereceğiz. Rant adına pazar yerlerinde kira ve devirlere izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

“HEM PAZARCILARIN HEM DE ÜRETİCİLERİN ŞİKAYETİNİ SONLANDIRACAĞIZ”

Üretici esnaflarla ilgili denetimlerin başlayacağını belirten Başkan Özçelik, “3 ya da 4 hafta sonra hem pazarcıların hem de üreticilerin ortak bir şikayetini sonlandıracağız. Pazarcılar da üreticiler de diyor ki, “üreticiler üretici değil, gidip halden alıp ürünleri getirip burada satıyorlar” diyorlar. Bunun için de bugün Ziraat Odası Başkanı’yla yapmış olduğumuz toplantı sonunda bir karar aldık. 3 veya 4 hafta sonra Alanya Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Ziraat Odası'ndan bir yetkili çünkü, üreticilik belgesini Ziraat Odası veriyor, ben vermiyorum, pazara çıkacağız, üreticilerin belgeli üretici olup olmadığına bakacağız. Eğer elinde üretici belgesi yoksa ürününü gidip halden alıp gelip burada pazarlıyorsa o arkadaşımızın oradaki hakkını iptal edeceğiz. Geride kuraya giremediği söylenen sayı kaçsa o kişiler içinden kura çekilerek çıkan kişi ya da kişilerin yerine yerleştirilecektir” dedi.

“YAPTIĞIMIZ HİZMETLERLE ANILACAĞIZ”

Bir gazetecinin sosyal medya üzerinden Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu hakkında tehdit ve hakaret içeren paylaşımlar yapıldığını sorması üzerine Başkan Özçelik, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem yönetim kurulunda hem de benim başkanlığımdaki meclis üyelerimizin içinde sarı öküz yok. Bunlar tamamen provokatif amaçla sosyal medyada yapılmış şeylerdir. Bizzat kendimin izlediği ve takip ettiği yerlerde o ağır eleştirileri yapan kişilerin maalesef yüzde doksanı troldür. Bir tek gönderileri bile yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi içinde kimse sarı öküzü bulamayacak. Ben ve benim ekibim yapmış olduğumuz hizmetlerle anılacak, bizi siyasi arenaya taşıyamayacaklar. Hakkımızda bir tane, ‘birisini kayırdı, hırsızlık yaptı’ vesaire gibi bir söz söylüyorlarsa buyursunlar hepimiz buradayız. Bunları söyleyemeyince bizi siyasi arenaya çekmek istiyorlar ama ben ve ekibim siyasi arenaya geçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ÇİÇEKLERİN MEYVEYE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEKSİNİZ”

Başkan Özçelik açıklamalarına, “Biz 5 yıllığına Alanya’ya hizmet için geldik. 4 yıl 8 ayımız kaldı ve bu süre boyunca Alanya’ya hizmet edeceğiz. Bazen sosyal medyada ‘3 ay geçti, 4 ay geçti bir şey görmedik’ diyorlar. Toparladığınızda bizim, fiili olarak 40 gün, 45 gün civarında bir çalışmamız var ama Osman Tarık Özçelik ve ekibinin taahhüt ettiği şeylerin bir kısmının hatta planlarımız içerisinde en erken 2 sene sonra yapabileceğimiz bazı şeylerin bile çiçeğinin meyve dönüştüğünü görmeye başlayacaksınız. Bir tanesinin bir ay sonra, yine önemli bir projemizin de 3 ay sonra meyveye dönüştüğünü görmeye başlayacaksınız. Takdir edersiniz ki ben dahil tüm Türkiye’de hiçbir belediye başkanının elinde sihirli değnek yok, bu işler yavaş yavaş olur. Bizim önde gittiğimizi söyleyebilirim” şeklinde devam etti.

“HİÇBİR ZAMAN YIKACAĞIM DEMEDİM, VAR OLANI DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİM DEDİM”

Sosyal medya konusunda bir konuya daha açıklık getirmek istediğini belirten Başkan Özçelik, “Önceki belediye yönetimimiz tarafından planlanmış, ihale edilmiş, daha tamamlanmamış güneş enerji santrallerini ziyaret ettik. Arkasından asfalt şantiyemize ve beton fabrikamıza gittik. Bazı arkadaşlarımız işte ‘Adem Bey ve ekibinin arkasından gidiyorsunuz’ demişler. Ben Alanya için üretim yapmış, Alanya’nın faydasına bir değer katmış herkesin arkasından giderim. Ben hiçbir zaman yıkacağım demedim, var olanı daha iyi hale getireceğim dedim. Ağzımdan çıkan kelimelerden görebilir, duyabilirsiniz ki; bu yatırımlarda emeği geçen herkese teşekkür ederim dedim. Bu benim kişiliğimde var. Güzel yapılan her şeye teşekkür ederim. Adem Bey yapmış, Hasan Bey yapmış, Hüseyin Bey yapmış kimin yaptığının önemi yok, yeter ki güzel bir şey yapılsın. Kendilerine, geçmiş dönemde başlatılanlar için teşekkür ederim. Beton santralindeki araçlarımızı gösterdik. Orada 5 tane araç vardı ve eski yönetim tarafından planlanmış ve ödemesi yapılmış olan bir araç daha vardı. Biz o aracı görüntülerin dışında tuttuk. Çünkü bizim dönemimizde değildi. Oradaki araçların tamamı bizim dönemimizde planlandı, siparişi verildi, parası da ödeniyor. Orada da biz, başkasının ekmeğine yan gözle bakmadık. Güneş Enerji Santrali’ni de yapanlara, başlatanlara, emeği geçenlere teşekkür ettik. Osman Tarık Özçelik ve ekibinin böyle bir anlayışı vardır" ifadelerine yer verdi.

“HAFTADA 4-5 TIR ASFALT ALACAK POZİSYONA GELİYORUZ”

Asfalt konusundaki soruları da yanıtlayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “İlk başladığımızda yaklaşık 1 ay boyunca asfalt alamadık ve paramız yoktu. Bu hafta itibariyle haftada 3 tır asfalt alabilecek pozisyona geldik. Önümüzdeki hafta veya ondan sonraki süreçte, haftada 4 ve 5 tır almaya kadar yükseleceğiz. 8 tır almanın kapasite için bize bir faydası yok, aldığımızı bekletmek durumunda kalıyoruz. Önümüzdeki hafta Alanya’nın ihtiyacı olan asfaltı alacak kadar ekonomimizle ilgili pozitif gelişmeler oluyor. Çiçekler meyveye dönecek, dönmeye başlıyor” dedi.