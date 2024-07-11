Alanya Belediyesi 2025-2029 Strateji Planı Hazırlık Çalışmaları Dış Paydaş Odak Grup Toplantıları, Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü ve Abdullah Akbaş ile Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın’ın katılımıyla Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve meslek odaları temsilcileriyle gerçekleştirildi. Bu kapsamda ALKÜ İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Koçancı, katılımcılara strateji planı ile ilgili bilgiler aktarırken, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu. Bugün saat 14.00'de Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantıda Alanya’nın sorunları tartışıldı. Toplantıya Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Zeliha Öner de katıldı.

TOPLANTIDA ELE ALINAN KONULAR

Toplantıda, “Belediyenin hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?, Belediyenin olumlu olarak değerlendirilen faaliyet ve hizmetleri nelerdir?, Belediyenin geliştirilmesi gereken faaliyet ve hizmetleri nelerdir?, Belediyeden beklentileriniz nelerdir ve belediye ile hangi alanlarda işbirliği geliştirilebilir? Belediyenin gelecek plan dönemi içinde hangi faaliyet ve hizmetlere önem vermesi gerektiğini düşünüyorsunuz, belediyenin bu faaliyet ve hizmetlere neden önem vermeli ve bunları nasıl sunmalıdır?, Gelecek dönemde belediyeyi olumsuz etkileyebileceğini düşündüğünüz politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal ve çevresel gelişmeler neler olabilir?, Gelecek dönemde belediye için fırsatlar ve tehditler neler olabilir?, Belediyenin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?, Belediyenin içerisinde etkin bir katılımcılığın sağlanabilmesi için neler yapılmalıdır?, Belediyeye kişi/kurum olarak katkılarınız neler olabilir?” konuları ele alındı.