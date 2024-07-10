Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in pazarcı esnafları ile yaptığı görüşmeler ve ziyaretleri sonrası Cuma Pazarı’nın kapalı otoparktan çıkarılarak tekrar eski yerine kurulmasına karar verilmişti. Esnafların ve alışveriş yapan vatandaşların sıcak, havasızlık gibi pek çok sorununu bitirecek olan değişiklik için pazar alanında çizgiler zabıta ekipleri tarafından belirlenerek çizildi.

508 PAZARCI VE ÜRETİCİ ESNAFIN YERLERİ BELLİ OLDU

12 Temmuz Cuma günü kapalı otoparktan çıkarak yeni yerinde kurulacak olan Cuma Pazarı için Salı Pazarı içerisindeki Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ofisi'nin önünde kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök ve esnaflar katıldı. İlk olarak 254 pazarcı esnafı daha sonra ise 254 üretici esnafı kuralarını kendileri çekerek yerlerini belirlediler.