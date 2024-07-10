Alanya Belediyesi’nin Asfalt ve Beton Santrali’nde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ile Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve personel katıldı. 90 metreküp üretim yapacak yeni beton santrali, 10 ton kapasiteli asfalt emülsiyon plenti, 2 adet kombi sathi kaplama aracı, yama robotu ve sıfır atık mobil aracının hizmete kazandırıldığı program dualarla gerçekleştirildi. Başkan Özçelik ve beraberindeki heyet, tesis ile yeni hizmete kazandırılan araçları incelediler.

YENİ BETON SANTRALİ FAALİYETE BAŞLADI

Alanya Belediyesi asfalt ve beton şantiyesinin içerisine yapılan yeni beton santrali, saatte 90 metreküp beton üretimi yapacak. İlk deneme üretimi oldukça başarılı olan santral ile Alanya Belediyesi’nin beton üretiminin yaklaşık 3 kat daha arttığı kaydedildi. Santralde üretilen beton hem Alanya Belediyesi’nin kentte yaptığı beton işlerinde kullanılacak hem de satışı yapılarak belediyeye büyük bir gelir sağlayacak.

ARAÇLAR İLE BÜYÜK TASARRUF SAĞLANACAK

Alanya Belediyesi’nin araç filosuna 2 yeni kombi sathi kaplama aracı kazandırıldı. Son teknolojiyle donatılan araçlar, asfalt bütüm ve çakılı aynı araç içerisinde bölgeye götürerek tek seferde sathi kaplama işini yapabiliyor. Yeni kombi sathi kaplama araçları ile Alanya Belediyesi hem zamandan hem de maddi olarak tasarruf sağlayacak.

YENİ YAMA ROBOTU İLE ALANYA YOLLARINA ANINDA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK

Alanya Belediyesi’ne bir de yama robotu aracı kazandırıldı. Üst yapısı değiştirilerek hazırlanan araç, asfalt yama çalışmalarında büyük kolaylık sağlayarak kent genelinde tüm cadde ve sokaklarda faaliyet gösterecek. Küçük olması dolayısıyla da her türlü yolda kullanılabilecek yama aracı, tüm asfalt malzemelerini kendi içerisinde karıştıran son teknolojik gelişmelere göre yapılarak, vatandaşların hizmetine sunuldu.

BAKANLIKTAN ALANYA BELEDİYESİ’NE ARAÇ HİBESİ

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Alanya Belediyesi’ne mobil sıfır atık aracı hibe edildi. Kent temizliği ve sıfır atık çalışmalarında kullanılacak araç, Belediye araç filosuna sıfır maliyetle kazandırılmış oldu.

ASFALTTA DIŞA BAĞIMLILIK SONA ERDİ

Alanya Belediyesi asfalt ve beton santrali tesisine bir asfalt emülsiyon plenti yapıldı. İhale yoluyla yaptırılan emülsiyon plenti, ilk denemeleri başarılı bir şekilde tamamlayarak hizmete başladı. Daha önce Gazipaşa Belediyesi’ne gönderilen ve ortaklaşa gerçekleştirilen sathi kaplama işlemi, yeni yapılan plentle Alanya Belediyesi tarafından yaptırılmaya başlandı ve dışa bağımlılık son buldu.

BAŞKAN ÖZÇELİK YENİ TESİS VE ARAÇLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRMELERDE BULUNDU

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yeni yapılan tesis ve araçlar hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Programımızın ikinci kısmında asfalt ve beton şantiyemizi ziyarete geldik. Burada 2 adet kombi diye adlandırılan araçlarımız devreye girdi. Artık bitüm ve asfalt çakılını aynı araç üzerinde götürüp tek seferde sathi kaplama işini yapacağız. Bir buçuk saat içerisinde 800 metre asfaltı çift kat olarak serebilme kapasitesine ulaşmış durumdayız. Asfalt emülsiyon plentimizi de devreye soktuk. Daha önce Gazipaşa Belediyesi ile çalışıyorduk ama dışa bağımlılıktan Alanya Belediyesi olarak kurtulduk. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen sıfır atık aracımız da yarından itibaren devreye giriyor. Yine kendi dönemimizde hizmete aldığımız asfalt robotu diye adlandırılan aracımız da hizmete girdi. Sahadaki, yollardaki kaplama ve tamiratlarda bu aracımızı kullanacağız. İkinci beton santralimiz de devreye girmiş durumda. 120 metreküp/saat kapasiteli olmakla beraber, ortalama 90-100 metreküp üretebileceğiz. Alanya’daki esnaf, müteahhit ve belediyemizin yapacağı işlerde kullanacağımız betonu daha uygun fiyatlarla halkımıza ve belediyemize satıyor vaziyete geleceğiz” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: ÇİÇEKLER AÇACAK MEYVELER KENDİNİ GÖSTERECEK DEMİŞTİK

Başkan Özçelik yeni tesisin ve araçların hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Seçimlerden sonraki yaptığımız artık görünür hale gelen işlerdeyiz. Biz seçilmiş olursak çiçekler açmaya başlayacak, meyveler kendini gösteremeye başlayacak demiştik. İlk ürünlerini de burada Alanya halkına göstermekten büyük memnuniyet ve büyük bir keyif duyuyorum. Alanya halkımız için daha uygun fiyatlarla mal ettiğimiz malzemeleri kullanmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.