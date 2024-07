Alanya sahillerinde görev yapan güvenlik görevlilerinin ve cankurtaranların bağlı olduğu firmalara ALTİD tarafından hizmetleri için teşekkür plaketi verildi. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), sezon boyunca Alanya sahillerinin ve denize giren vatandaşların güvenliğini sağlayan JPS, Alara Güvenlik ve Lara Cankurtaran firmalarına teşekkür plaketi verdi. ALTİD yönetim kurulu adına plaketleri takdim eden ALTİD Başkanı Burhan Sili, emeklerinden dolayı görev yapan tüm cankurtaranlara ve güvenlik görevlilerine de teşekkür etti.

“ALTİD OLARAK BÜYÜK BİR ÇABA GÖSTERİYORUZ”

Başkan Sili açıklamasında şu konulara değindi; "ALTİD bünyesinde sahillerimizde görev yapan güvenlik çalışanlarımız ve cankurtaranlarımızın bölgede nasıl bir faaliyet içerisinde olduğunu aktarmak için bir basın toplantısı düzenlemek istedik. Ayrıca sahil büfelerimizdeki kurallar, yapılan çalışmalar, bir diğer taraftan ALTİD'in bu sahil büfeleriyle alakalı olarak sahilde ve büfelerde yaptığı çalışmaları da sizlere aktardık. Bu konuda ALTİD olarak büyük bir çaba içerisindeyiz. Bizim temel ürünümüz deniz, kum, güneş. Hem özel güvenlikte çalışan arkadaşlarımız hem de cankurtaranlar vasıtasıyla bu üründe oluşabilecek sorunların elimizden geldiğince önüne geçmeye çalışıyoruz. Bir diğer taraftan Alanya sahillerimizde bulunan 130 kadar büfemizde de her bir büfemizin cankurtaranı olduğu gibi güvenlik noktasında da çalışmalar yapılıyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi tabii ki burada da bazen ufak tefek olaylar oluyor. Ancak en büyük kaygımız bir can kaybının olmaması. Bu noktada da elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.

“TEMEL SORUN MALİYETLER”

Sektördeki temel sorunun maliyetler ve kur baskısı olduğuna dikkat çeken Sili, "Bugün baktığımızda havalimanı rakamlarında geçen sene rekor kırmıştık. Bu sene onun üzerinde performans ile Ocak ayından bu yana bir hareket gözlemliyoruz. Ama turizmciler olarak temel sorunumuz maliyetler ile kur baskısı. Maliyetlerin artış oranında kur artmadığı için ne yazık ki çok verimli bir sezon geçiremediğimizi görüyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda bu sene dayanabileceğimiz bir süreç ümit ediyoruz. Önümüzdeki sene bu süreç bu şekilde gitmeyecek ve her şey normal seyrine dönecektir. Bir diğer taraftan bize talep gösteren misafirlerimizin şehirde harcama yapmadığı ile ilgili serzenişler var. Her şey dahil sisteminde çalışmakta olduğumuzdan özellikle lokanta, eğlence yeri ya da bar gibi işletmelerde bu sıkıntılar olabilir ama genel anlamda fiyatların çok yüksek olması da bize gelen konulardan. Dışarı bir şekilde çıkan, bir yerde yemek yiyen insanlardan ya da hizmet alan insanlardan da gelen serzenişleri de belirtmeden geçemeyiz. Fiyatlar çok yüksek olduğu için insanlar bir kez daha çıkmak istemiyorlar. Kaldı ki bize gelen profilin, bütçelerinin çok yüksek olmadığını ve dışarıda harcayacağı rakam noktasında imtina ettiğini görüyoruz. Bunun nedeni de sadece bizde değil, dünya genelinde ekonomik sıkıntılar olması. Buna bağlı olarak da insanlar tatillerinden vazgeçmiyorlar ama dışarıda yapacakları ekstra harcamalara da dikkat ediyorlar. Bunun için de doğru fiyatlandırmalarla, doğru hizmetle insanlara güven vererek tekrar bu süreci aşmak durumundayız. Önümüzdeki senelerde de Türkiye ekonomisinin düzelmesiyle birlikte bunun çok daha rahat bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.