Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 30 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen kura töreniyle, Türkiye genelinde görev yerleri belirlenen toplam 1075 hakim ve savcının atama kararnamesini Resmi Gazete’de yayımladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı belirtildi.
Alanya’ya atanan yeni hakimler ve savcıların listesi şu şekilde:
Hakimler:
- Bedirhan Zengin – Alanya Hakimliği
- Merve Sarıca – Alanya Hakimliği
- Ahmet Fazıl Reis – Alanya Hakimliği
- Esma Kalkavan Aygören – Alanya Hakimliği
- Elif Güneş Öğüt – Alanya Hakimliği
- Halim Gökkoyun – Alanya Hakimliği
- Özlem Büyükinal – Alanya Hakimliği
Cumhuriyet Savcıları:
- İsmail Furkan Baysal – Alanya Cumhuriyet Savcılığı
- Kemal Aydın – Alanya Cumhuriyet Savcılığı
Yeni atanmış olan bu hakimlerin ve savcıların, Adalet Bakanlığı'nın adalet sistemine katkı sağlaması bekleniyor. Bu değişiklikler ile birlikte, bölgede adalet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor. Yerel halkın bu atamalara nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.
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