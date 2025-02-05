Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 30 Ocak tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen kura töreniyle, Türkiye genelinde görev yerleri belirlenen toplam 1075 hakim ve savcının atama kararnamesini Resmi Gazete’de yayımladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı belirtildi.

Alanya’ya atanan yeni hakimler ve savcıların listesi şu şekilde:

Hakimler:

Bedirhan Zengin – Alanya Hakimliği

Merve Sarıca – Alanya Hakimliği

Ahmet Fazıl Reis – Alanya Hakimliği

Esma Kalkavan Aygören – Alanya Hakimliği

Elif Güneş Öğüt – Alanya Hakimliği

Halim Gökkoyun – Alanya Hakimliği

Özlem Büyükinal – Alanya Hakimliği

Cumhuriyet Savcıları:

İsmail Furkan Baysal – Alanya Cumhuriyet Savcılığı

Kemal Aydın – Alanya Cumhuriyet Savcılığı

Yeni atanmış olan bu hakimlerin ve savcıların, Adalet Bakanlığı'nın adalet sistemine katkı sağlaması bekleniyor. Bu değişiklikler ile birlikte, bölgede adalet hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması hedefleniyor. Yerel halkın bu atamalara nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.



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