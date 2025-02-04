Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı, yoğun ve titiz bir çalışma sonrası tamamlanarak hizmet açılan yeni Belediye hizmet binasında yapıldı. Toplantının açılışını besmele çekerek yapan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Yeni binamızda ilk meclis oturumumuzu açıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Eski belediye binamız bildiğiniz üzere Müstakbel Dim’in başkanlığı döneminde hazırlandı ve dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz’ın iştirakleriyle temeli atıldı. Süleyman Demirel’in katılımıyla hizmete açıldı. 1991 yılında hizmete giren Alanya Belediye Binası, yaklaşık 34 yıllık hizmetinin belediyecilikle ilgili kısmını 2025’in Ocak ayında tamamlamış oldu. Yeni binamız, 2017 yılında temeli atıldı ve yaklaşık 7 yıl sonunda hizmete açıldı. Taşınma işlemlerimize Ocak ayı içerisinde başladık ve ben de dün itibariyle ilk kez makamıma oturdum. Öncelikle burada emeği geçen ve bugün burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Şeffaf belediyecilik anlamında her türlü elimizde olan bilgileri sizlere aktarmakla mükellefiz. Zaten bunu da bir alışkanlık haline getirdik. İlk ihale 2017 yılında 52 milyon 440 bin liraya verilmişti. İkinci ihale 253 milyon TL olarak 2022 yılında yapıldı. Bugüne kadar 392 milyon TL hak ediş yapıldı. Bu 392 milyonun 204 milyonluk kısmı önceki 6 yıl içerisinde yapılan miktardır. Ben ve arkadaşlarımın görev aldığı 10 aylık süreçte, biz de 173 milyon TL para ödedik. Şu ana kadar kalan borcumuz 15 milyon TL civarında. Son hak edişler hesaplanıyor ver buradan da 90 milyon TL civarında hak ediş geleceğini düşünüyoruz. Bunu eklediğimizde yaklaşık 105 milyon TL borcumuz olacak. Borçlar tamamlandığında yaklaşık 500 milyon TL’ye bitmiş olacak. İlk ihalenin 50 milyon civarında olduğunu düşünürsek, 9 yılda maalesef 10 kat tamamlanma maliyeti ortaya çıkmıştır. Allah bize burada güzel kararlar almayı, güzel işler yapmayı nasip etsin” dedi.

İSKELE HALKIN KULLANIMINA AÇILIYOR

Her meclis toplantısında olduğu gibi kısa notlarla vatandaşları bilgilendiren Başkan Özçelik, “Belediyemizin aldığı kararların içerisinde çevreyi kirletenlere ceza uygulamamız başladı. Çevreyi kirletenlere kayıtlı olmak şartıyla ceza kesme işlemleri başladı. İskelenin halka açılması ile ilgili tüm resmî kurumlardan ve ALİDAŞ’tan onay süreçleri tamamlanmıştır. Sayın Kaymakamımızın önünde onay beklemektedir. Sayın Kaymakamımız onayladıktan sonra geminin gelmediği günlerde İskele, halkımızın hizmetine girecektir. Ayrıca herkes personel maaşı ile ilgili ne yapıldığını sordu. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in sözünü yere düşürmeyecek şekilde maaş çalışması yaptığımızı söyleyebilirim. Göreve geldiğimizden beri yaklaşık 9 bin işletmeyi ruhsat denetimine tabi tuttuk. 242 turistik tesis denetlendi, 18’i mühürlendi. Bunların içerisinden 1 tanesi yükümlülüklerini yerine getirdiği için hizmete tekrar girecek ve 17 tanesi ise hala mühürlüdür. Önümüzdeki günlerde de bu denetimler devam edecek. Turizm sezonu başlayana kadar tüm tesislerin gereklilikleri yerine getirmek istiyoruz” diye konuştu.

BELEDİYE’NİN BASKI MALİYETLERİNDE YÜZDE 60 TASARRUF YAPILACAK

Belediyenin baskı masrafını düşürmek için önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Özçelik, “Ocak 2023 ve Mart 2024 yılları arasında yaptığımız çalışmalar sonucunda baskı ve bunlarla ilgili ödenen paraları çıkarttık. Alanya Belediyesi 2023’de billboardlar gibi baskı işlerine 3 milyon 952 bin TL para ödemiş. 2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart’ta yani 3 aylık seçim döneminde ödenen para ise 2 milyon 562 bin TL. Yani 2023 yılında harcanan paranın yüzde 65 kadarı da seçim döneminde harcanmış. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Belediyemize bir baskı makinesi ve gerekli aletleri aldık. Bunlarla yüzde 60 civarında maliyet tasarrufu yapmayı planlıyoruz. Maliyeti 450-500 TL olan tek bir kalemin maliyetini 150 TL civarına indireceğiz. Bütün bu makineleri, 1 milyon 380 bin Lira artı KDV’ye aldık” şeklinde konuştu.

ALANYA BELEDİYESİ HER GÜN 3 BİNİN ÜZERİNDE İFTARLIK DAĞITACAK

Yaklaşmakta olan Ramazan ayındaki iftar çadırları ve yardım kampanyalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özçelik, “Önümüzde mübarek Ramazan ayı var. Belediyemiz mübarek ayla ilgili bir çalışma yapıyor. Ramazan ayında Konaklı, Alanya merkez ve Mahmutlar bölgesinde yaklaşık biner kişilik iftar sofrası açacağız ve her gece Alanya Belediyesi olarak halkımızla beraber iftar yapacağız. 30 günlük bir menü hazırlandı. Gerekli fiyat araştırmaları yapıldı ve bir maliyet hesaplandı. Burada olanlar veya olmayanlar kendi adına ya da annesinin babasının adına, kimi isterse onun adına bir günlük iftar maliyetini karşılarsa, iftarı yaptıktan sonra o ve ailesine dua edilecek. Yeni dönemde paket değil, yardım kartı vermeyi uygun gördük. Şehir içindeki vatandaşlar için koli yerine yardım kartı, merkeze uzak vatandaşlarımız için koli yardımı yapacağız. Ayrıca kendi adına 3-5-10 veya 100 koli yardım yapılmasını isteyen vatandaşlarımız, koli bedelini ödediğinde üzerine ismini yazarak vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bazı dostlarımız ismimi yazma diyor, onları da yazmadan ulaştıracağız. Bu yardımlar için herkesi belediyemize bekliyoruz. Başkan Yardımcımız Ali Yenialp ve Çözüm Masası aracılığıyla yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.

‘ANTİK ÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE ALANYA’ KİTABI TANITILDI

Toplantı öncesi Belediye Meclis Üyelerine ve katılımcılara, kent tarihine ışık tutacak bir eser olan ve Alanya Belediyesi Yayınları tarafından Mehmet Ali Hacıgökmen editörlüğünde hazırlanan ‘Antik Çağ’dan Günümüze Alanya’ kitabı hediye edildi. Başkan Özçelik kitabı tüm Alanya halkı ile buluşturacaklarını belirterek, “Sizlere Antik Çağ’dan Günümüze Alanya adıyla kitap dağıtıldı. Alanya’nın fethinin 800’üncü yılı nedeniyle akademisyenlere hazırlatıldı ve 15 makaleden oluşuyor. Sebebini bilmiyorum ancak akademisyenlerin yazılarını geri çekmelerini istemeleri üzerine fark ettik ve ‘devlette devamlılık esastır’ diyerek, ‘hayır’ dedik. Bu kitabı o şekilde çıkardık ve Alanya halkı ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN ÖZÇELİK: YARIM KALAN PROJELERİ BİTİRİYORUZ

“Biz, 31 Mart tarihinden itibaren yarım kalan projeleri tamamlıyoruz. Bitmeyenleri de devam ettireceğiz” diye konuşan Başkan Özçelik, şunları söyledi; “Geldiğimiz süreç içerisinde oturduğumuz binanın tamamlanmasında ben ve arkadaşlarım yoğun bir izleme, takip yaparak çok daha önce bitmesi adına çalıştık. Yine tamamlanan 100. Yıl Spor Kompleksi var. Oranın da eksikleri var ama başlamak bitirmenin yarısıdır dedik ve bitirdik. Mahmutlar’da hayırseverlerimiz tarafından yapılan kreşi tamamladık. Tosmur’daki sahil yoluyla ilgili yine ödemelerin neredeyse tamamı bizim dönemimizde yapıldı. Tamamlayacağımız Aşevi ile ilgili arkadaşlarımıza talimat verdik. Orayı kontrole gittik ve haziran sonuna doğru burasının bitirileceğini düşünüyoruz. Cuma Pazarı’nda bir batık gemi var. O yüzden Cuma Pazarı’nın ihalesini iptal etmek zorunda kaldık. İptal süreci devam ediyor ve ettikten sonra 2 yıl süreyle elimizi kanunlar gereği süremiyoruz. Yani Cuma Pazarı maalesef bir miktar bekleyecek. Konaklı Spor Kompleksi ile ilgili de hepsini birden başlayıp bitirecek bütçemiz olmadığı için parça parça tamamlıyoruz. Konaklı’daki seyir terasının da halka açılması gerektiğini düşünüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile görüşmemizi yaptık. İçinde bulunan firmanın proje değişiklik talebi var. Bu talebin biteceği söyleniyor ve bitmezse yaz sezonunda Büyükşehir, biz ve şirket arasındaki görüşme sonrası orası bize iade edilecek. Büyük ihtimalle yine bize nasip olacak ve orasının komple bakımını, tadilatını bitirip hizmete açabileceğiz.”

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Belediye parti grup sözcülerinin sorularını da yanıtlayan Başkan Özçelik, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınla ilgili açıklama yaparak, “Grup sözcülerinin konuşmalarını kim hazırladı bilmiyorum ama önce şunu bilmeleri gerekiyor. Bir yeriniz var ve bir inşaat yapacaksanız, Belediyeye gelerek müracaat edersiniz. Size bir imar durumu verilir, o duruma göre bir proje çalışırsınız ve Alanya Belediyesi’ne gelir müracaat edersiniz. O projeye bir ruhsat verilir ve siz inşaatınıza başlar, devam edersiniz. Bitirdiğinizde, her şeyi tamam olduğunda, Alanya Belediyesi’ne gelirsiniz, ‘ben inşaatı bitirdim, iskan istiyorum’ dersiniz. Bu firma 2023’ün nedense 29 Aralık tarihinde ‘ben bitirdim’ demiş. Bu işleri hepiniz biliyorsunuz ki, bir sebepten dolayı 29 olur. Buraya gelmiş, parasını yatırmış ama hala belediyenin içerisinde buranın sıkıntılı olduğunu bilenler varmış ki iskanı verilmemiş. İskan verilmeyen bir yere proje tadilatını yapıp yeniden Belediyeye sunmadığınız takdirde hali hazırdaki projeniz geçerlidir ve o proje ile devam edersiniz. Bizim geldiğimiz dönem içerisinde burası otel olarak işletilmemiştir. Buraya benim dönemimde herhangi yazılı çizili izin verilmemiştir. Yapılan bir ihbar üzerine buraya gidildiğinde ve ‘burada insanlar kalıyor’ diye ihbar geldiğinde bize dilekçe vererek, ‘ben devam eden konaklama faaliyetlerine son veriyorum’ denmiştir. ‘Niye yapıyorsunuz’ dediğimizde, ‘onu bana değil Turizm Bakanlığı’na soracaksınız’ denmiştir. Turizm Bakanlığı burada konaklama ile ilgili Turizm Yetki Belgesi vermiş. Dolayısıyla Belediyenin sözünün geçmediği bir ortamda Rusya ve Ukrayna savaşından gelen insanlara bu belge ile kiralama yapılmış. Az önce başında söylediğim süreç bilinir ve o izni bizim değil Turizm Bakanlığı’nın verdiği bilinirse, bizim hiçbir dahilimiz olmadığını söyleyebilirim. Oraya bugün, yarın yeniden kontrole gidilecek ve gerekli uygulama da yapılacaktır” diye konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Belediye’nin önceki dönemi ile ilgili yapılan incelemelerin devam ettiğini ve konuyla ilgili biten bir dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini belirten Başkan Özçelik, “Daha önce büyük gemilerin tornistanı yavaş olur demiştim. O gemilerin küçük olanı limana yanaştı. Gerek seçim döneminde gerekse belediye başkanlığı görevine başladıktan sonra Alanya Belediyesi’nin iş ve işlemlerinin üçüncü bir göz tarafından kontrol edileceğini söylemiştik. Bu süreçte doğrudan satın almalar ve ihalelerle ilgili incelemeler halen devam etmektedir. İncelemesi yüzde 100 tamamlanan ilk dosyada gerek ihale mevzuatına uyulmadığı gerekse Alanya Belediyesi’nin zarara uğratıldığı düşünülerek bir dosya hazırlatılmış ve Cumhuriyet Başsavacılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Belediyemiz içerisinde de idari kovuşturma açılmıştır. İncelemelerimizin devam ettiğini ve ilerleyen dönemde de bilgi vereceğimizi söyleyebilirim. Ancak savcılığa itikal ettiği için detay veremiyoruz. Cuma Pazarı gemisi ise bunun 8-10 katı diyebilirim” dedi.

TURUNCU BAYRAK UYGULAMASI YERİNE ULUSLARARASI YENİ BİR UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Yeni bir uygulama ile ilgili bilgilendirmede bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ise, “Belediyemizin 2004 yılından beri uyguladığı Turuncu Bayrak uygulaması vardı. Aynı zamanda da Mutfak Mirası diye İsveç merkezli bir firmanın geliştirdiği bir sistem, 2014 yılından beri uygulanıyordu. Turuncu Bayrak uygulaması 2004 yılında benim de kısmen içinde bulunduğum bir süreçte Alanya’daki yeme içme yerlerindeki hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması ve gelişmesi ile ilgili bir uygulamaydı. Hijyenik işletme diye anılıyordu ilk başta. Fakat biz böyle durumun işletmelerde seçicilik ya da ayrıcalık değil, olmazsa olmaz bir kural haline gelmesini istiyoruz. Dolayısıyla Turuncu Bayrak uygulaması anlamını yitirdi. Zaten lokal bir uygulama olduğu için bir bilinirliği yoktu. Biz bunun uluslararası geçerliliği olan restoranların seviyesine yükseltecek bir uygulama arayışındayken, zaten üyesi bulunduğumuz Mutfak Mirası uygulamasının yeni bir versiyona geçtiğini duyduk. Artık sistem sadece tarihi ve yöresel ürünleri değil çevreye duyarlılık, sürdürülebilirlik gibi kriterleri içine alan bir sisteme evrildi. Biz de Turuncu Bayrağı artık sonlandırarak bu sistem üzerinden uluslararası bir şekilde yürüteceğiz. Bu sisteme dahil olacak işletmeler; restoranlar, kafeler, oteller catering firmaları, yerel gıda üreticileri, yiyecek işletmeciler, parkende gıda satıcıları, toptancılar. Katılım için ise; hijyen ve gıda standartlarına uygun olmak, yöresel sürdürülebilir ürünleri kullanmak, atıksız mutfak uygulamalarını benimsemek, enerji ve su tasarrufu sağlayan uygulamalara sahip olmak, topluma katkı sağlayan eğitim ve bilinçlendirme projelerine dahil olmak gibi standartları yükselten bir uygulama. Önce yerel denetçiler eğitilecek ve ilk 25 firma ücretsiz olarak yapılacak, daha sonra giriş ücreti ve yıllık aidatlar yapılacak. Bunun firmalara avantajı ise uluslararası bilinir bir zincirin halkası olarak kendilerini geliştirecekler” dedi.

ALANYA BELEDİYESİ ÇATISI ALTINDA YENİ ALANYALILAR MECLİSİ

Alanya’da yaşayan yabancı misafirlerin, ‘Yeni Alanyalılar’ konulu dilekçesi Belediye Meclis Toplantısı’nda görüşüldü. Yeni Alanyalılar Meclisi’nin resmi olarak tanımlanması, Belediyedeki birimlerle düzenli ve yapılandırılmış bir iş birliği içerisinde çalışması, Alanya Belediyesi’nin kültür ve turizm komisyonu çatısı altında yer alması için verilen dilekçe, meclis tarafından gündeme alınarak, Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, “Geçtiğimiz günlerde, 2004 yılında Hasan Sipahioğlu’nun başkanlığı döneminde sözlü ifadeyle oluşturulan Yabancılar Meclisi Başkanı Sayın Abdullah Karaoğlu’nun istifası gerçekleşti. 20 senelik hizmeti boyunca göstermiş olduğu çabalarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sonrasında bu statünün asla dağılmaması ve bir bütün halinde Alanya’nın kazanımı olması için yeni bir oluşum başlattık. Alanya’da yaşan tüm yabancılara çağrıda bulunarak, yaklaşık 130 kişinin katılımı ve 120 kişinin imzasıyla Alanya içerisinde yapılan çalışmalarda aktif olarak çalışmak istedikleri bir belge sundular. ‘130 farklı ülkeden 45 bin kişinin yaşadığı şehrimiz’ deyimini pratikte uygulamalıyız. Bu kavramın iyi anlaşılması gerekiyor. Reddetmeyeceğimiz bir gerçeklik var ki şehirde yaşayan ciddi bir yabancı nüfusu var. Biz bunun adını Yeni Alanyalılar olarak değiştirmeyi teklif ettik. Katılımcıların bizlerden birtakım talepleri oldu. 2004 yılında başlayan sürecin hiçbir yasal dayanağı ve meclis kararı yoktu. Biz bunu bir resmi statüye kavuşturmayı bu yapının kültür ve turizm komisyonu altında çalışmasını istiyoruz. Yeni Alanyalılar, Alanya’daki çalışmalarda aktif olarak yer almak ve iş birliği yapmak istiyorlar. Yeni Alanyalılar Meclisi’nin üst başkanı Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik’tir. Onun altında Kültür ve Turizm Komisyonu vardır. Onun altında da Yeni Alanyalılar Meclis Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri ile 5 tane komisyon başkanı vardır. Kültürel değişim, eğitim ve sürdürülebilirlik, sosyal entegrasyon, sokak hayvanları, turizm ve ekonomik gelişim ve de gençlik alt komisyonu vardır. Bu komitelerin her biri başkan seçecek ve bu başkanların en az B1 seviyesinde Türkçe bilmesini arzuluyoruz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: BELEDİYE ESKİ BİNASINI KORUYACAĞIZ

Toplantının dilek ve temenniler kısmındaki meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Özçelik, “Alanya’nın pek çok noktasına konulmak üzere elektrikli şarj istasyonu ile ilgili bir ihale yapılmış ancak iptal edilmiş. Biz bununla ilgili bir ihale hazırlıyoruz ve yeniden ihaleye çıkacağız. Eski belediye hizmet binasının ne olacağı ile ilgili önce sağlamlık testi yaptıracağız. Sağlamsa sorun yok. Eksiklik varsa güçlendirme ile devam edilebilecek mi ona bakacağız ama o da yoksa yapacak bir şeyimiz yok. Yani ilk önceliğimiz o binayı korumak. O binayı koruyabilirsek, orada Alanya halkının yararlanabileceği, yerel bir müze, kültür sanat faaliyetleri gibi pek çok öneri geliyor. Bu önerileri hep beraber değerlendireceğiz. Bizim büyük meydan projemizle birlikte yapacağız. Başkan seçildiğim günden bu yana 5-6 tane fuara katıldım. Orada aktif olarak görüşmeler yaptık ve Alanya’yı tanıtmaya çalıştık. Gelecekle ilgili planlarımızı anlattık, spor ve spor turizmi ile ilgili çalışmalarımızı gösterdik. Kısa bir not vereyim; Türkiye Voleybol Federasyonu Sultanlar Ligi Play-Off maçlarını Alanya’ya verdi. Mart ayı içerisinde bu karşılaşmalar Alanya’da yapılacak. Şimdi de İstanbul’da ilk yerel fuara katılacak ve EMİTT fuarında olacağız. Şubat ayında Danimarka, Mart ayında da Almanya’daki fuarda olacağız. Bu çalışmaya biz farklı bir gözle bakıyoruz. Gittiğimiz ilk 3-4 fuardan sonra gördük ki oralarda bizim Alanya’yı ayrıca göstermemiz lazım. Gezen insanların, ‘burası Alanya ve kendi başına bir standı var’ demesi lazım. Bundan sonra tüm fuarlara özel standımızla katılacağız. Bedelini vereceğiz ama bu bedel Alanya için olacak” dedi. Toplantı sonunda Başkan Özçelik ve Belediye Meclis Üyeleri, yeni hizmet binadaki ilk toplantının anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Önümüzdeki Meclis Toplantısı, 4 Mart Salı günü yapılacak.