Alanya'nın Kızlarpınarı Mahallesi'nde meydana gelen çirkin bir çevre kirliliği olayı, güvenlik kameralarına yansıdı. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kamyonetle bölgeye getirilerek inşaat atıkları ve çöplerin boş bir alana bırakılması, çevre sakinlerinin dikkatini çekti. Olayı kayda alan vatandaşlar, durumu hemen Alanya Belediyesi’ne bildirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik görüntülerini inceleyerek kamyonetin İzmir merkezli bir firmaya ait olduğunu belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda araç sahibine Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu kapsamında 100 bin liranın üzerinde ceza uygulanacağı açıklandı.

Belediye yetkilileri, çevre kirliliğini önlemek adına denetimlerin sıklaştırılacağını vurguladı ve benzer durumlarla karşılaşıldığında ağır yaptırımlar uygulanacağını ifade etti. Doğanın korunması için herkesin duyarlı olması gerektiğinin altını çizen yetkililer, vatandaşları bu tür ihlaller hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Alanya’da yaşanan bu olay, çevresel sorumluluklarımızı hatırlatırken; belediyenin kararlı tutumu da halk tarafından takdir topladı.