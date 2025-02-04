Jeofizik Mühendisleri Odası Onur Kurulu Üyesi Erman Kaptanoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Deprem dalgaları Helen Yayı Dalma-Batma Zonundan sarsıntı olarak yayılırken bu bölgede kırılmalara ve hareketlenmelere sebebiyet verebiliyor ve buralarda su düşmelerine sebebiyet verebiliyor. Fakat son depremlere bakacak olursak henüz düşey yönde bir kopma hareketinin yaşanmadığı deprem büyüklüklerinden belli olduğu için tsunami dalgası oluşacak bu yüzden deniz çekildi gibi bir yoruma varmak çok yanlıştır. Alanya kıyılarında meydana gelen çekilme atmosfer basıncı, med-cezir ve rüzgar gibi meteorolojik koşullar sonucunda oluşan ve yakın zamanda eski haline gelecek olan bir olgudur. Yılın belli dönemlerinde Balkanlar üzerinde uzun bir süre etkili olan Yüksek Basınç Sistemi ile buna paralel olarak Güney Doğu Akdeniz üzerindeki Alçak Basınç Sisteminin etkisi ve ayrıca bu iki farklı basınç sisteminin oluşturduğu farklı karakterdeki rüzgarında etkisi nedeniyle deniz yüzeyinde yükselti farklılıklarının oluşması kaçınılmazdır. Bu deniz çekilmelerini tamamıyla bir depreme veya tsunamiye bağlamak yanlıştır. Bilimsel olarak daha büyük bir depremin oluşacağını da göstermez. Tsunami oluşabilmesi için deniz içinde büyüklüğü en az 6,5 büyüklüğünde bir deprem olmalı ve tektonik hareket düşey yönlü olmalıdır. Santorini yakınlarında oluşabilecek 6,5 ve üstü büyüklükteki yatay yönlü hareketli bir sarsıntı ege bölgesinde tsunami oluşturabilir fakat şu andaki deniz çekilmeleri ile bir ilgisi yoktur.

‘UZAKLIĞI BAKIMINDAN ALANYA'MIZI ÇOK ETKİLEYECEK DEPREMLER DEĞİL’

Ege Denizi içerisinde Santorini Adası yakınlarında son 3 gündür çok yoğun bir deprem fırtınası gelişmektedir. Büyüklüğü 3,0-5,1 arasında değişen bu depremlerin odak derinliklerinin 1-5 kilometre arasında olması ve büyüklüklerinin birbirine çok yakın olması yer sarsıntılarının yanardağ kökenli volkanik depremler olduğu sonucunu göstermektedir. Bu depremlerin jeolojik oluşum ortamına bakıldığı zaman geçmişte çok büyük depremler üreten bir bölgede oluştuğu gözlenmektedir. Depremlerin olduğu yer Ege-Helen Yayı Dalma-Batma Zonunun olduğu bölge olup, daha önceden buralarda büyük volkanik aktiviteler ve depremler gelişmiştir. Bu bölgedeki adalar bu yay üzerindeki volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş adalardır. Yüzeye yakın mağmadaki basınç artışı ile lavlar yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Santorini ve bu bölgedeki diğer adaların ne kadar yükseldiğinin ve gaz çıkışlarının dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Buradaki sismik hareket yoğunlaşması sonucunda kesinlikle bir yanardağ patlaması olacak sonucuna varılmamalıdır. Patlama bir kaç ay içerisinde olabileceği gibi bir kaç yüz yıl sonra da gerçekleşebilir. Bu basınç artışındaki yanardağ püskürmesi sonucunda 7 ve üzerinde bir deprem meydana gelmesi tsunami riskini doğurabilir. Bu durumda Ege kıyılarında yer alan Bodrum, Didim, Kuşadası ve Çeşme gibi bölgeler tsunami bakımından riskli yerlerdir. Alanya ise Antalya körfezinin içerisinde olduğu için bu durumdan etkilenmez. Ayrıca bu bölgede oluşan depremler de yine uzaklığı bakımından Alanya'mızı çok etkileyecek depremler değillerdir. Ege kıyılarında yaşayan bölge halkının dikkatli olması önerilmektedir.