Alanya’da çevre temizliğine yönelik ciddi bir adım atıldı! Alanya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme çerçevesinde, yere sigara izmariti, peçete ya da benzeri çöpleri atan vatandaşlara para cezası kesilmeye başlandı.



Dün, Alanya’nın en yoğun caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kurallara uymayan vatandaşlar uyarılırken, yere sigara izmariti atan bir şahsa 2 bin 953 TL para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında cezadan kaçmak isteyen bazı kişilerin “Üzerimde kimlik yok” bahanesi öne sürdüğü gözlemlendi. Ancak zabıta ekipleri bu durumu anında değerlendirerek Alanya Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışarak polis desteği aldı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, çevre temizliği konusunda vatandaşların daha duyarlı olmaları ve belirlenen kurallara uymaları çağrısı yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı; böylece temiz bir çevre için atılan bu adımın önemine dikkat çekildi.