Milyonlarca işçi, emekli ve memur TÜİK'e kilitlendi. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ve memur maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı bugün TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyurması sonrası belli oldu.

Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

Sabah'ın haberine göre, beklentiler gerçekleşirse Ocak 2024'te en düşük memur maaşı 31.797 lira, en düşük memur emeklisi maaşı da 14.263 lira olacak.

İşte meslek meslek memur maaşları:

Kaynak: sabah.com.tr