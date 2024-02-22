Kulüpler Kupasında; ülkemizi temsilen Gaziantep Polisgücü, İngiltere’den Buckıngham, Ukrayna’dan Sumchanka, Almanya’dan Düsseldorfer, İsviçre’den Wettingen, Belçika’dan Bruxelles, Çek Cumhuriyeti’nden Slavia Prague, İspanya’dan Complutense, İskoçya’dan Watsonians, İrlanda’dan Railwayunion mücadele ediyor.

Dört gün boyunca devam edecek olan kulüpler kupasının ilk gününde temsilcimiz Gaziantep Polisgücü takımı, Slavia Prague takımını 6-1 yendi. Kulüpler kupasının final maçı 25 Şubat Pazar günü saat 14.00 oynanacaktır. Ardından ödül töreni yapılacaktır.