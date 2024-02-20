Birimler arası düzenlenen ve toplam 5 takımın ter döktüğü voleybol turnuvası Yoğun Bakım Ekibinin 1.liği ile son buldu. Tıbbi ve idari birimlerinden toplam 5 takımın ter döktüğü Voleybol turnuvasının finali Yoğun Bakım ve Nükleer Tıp Ekibi arasında gerçekleşti. Kıyasıya geçen mücadele neticesinde turnuvanın kazananı 3-2 skor ile Yoğun Bakım oldu. Tribündeki seyirciler turnuva çalışma arkadaşlarına mücadele boyunca tezahüratlarıyla destek oldu. Turnuvanın sonunda şampiyon olmayı başaran Yoğun Bakım Ekibine kupa ve altın madalyaları taktim edildi.2. olmaya hak kazanan Nükleer Tıp Ekibine de altın madalyaları Başhekim Vekili Uzm. Dr. Mesut Yıldırım tarafından verildi. Turnuvada emeği geçenlerde unutulmayarak maçı yöneten hakemlere ve turnuvayı düzenleyenlere plaket taktim edildi. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Başhekim Vekili Uzm. Dr. Yıldırım, “ Turnuvaya katılan, mücadele eden ve destek veren tüm sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Hastane yönetimi olarak çalışan personellerimiz arası dayanışmayı, motivasyonu arttırmak, iletişim ve dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlamak, yoğun iş stresinden uzaklaştırmak hem de çalışan personelleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla voleybol turnuvası düzenledik. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecektir” dedi.

Editör: Can KISA