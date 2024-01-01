Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin kuzeydoğusundaki depremin ardından Japonya Meteoroloji Ajansı Ishikawa, Niigata ve Toyama vilayetlerinin kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.

7.4 İLE SALLANDILAR

Japonya 2024'ün ilk gününde şiddetli bir depremle sarsıldı. USGS ülkenin kuzeydoğu bölgesinde meydana gelen depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremin ardından tsunami alarmı verildi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Noto Yarımadası'nda 5 metrelik tsunami bekleniyor. Yetkililer halktan dikkatli olunması çağrısında bulundu. Öte yandan ABD merkezli haber ajansı AP depremin büyüklüğünü 7.5 olarak açıkladı.

CAN KAYBI YA DA YARALI YOK

Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida, ilk açıklamasında "Hasar tespit çalışması sürüyor. Depremde herhangi bir can kaybı ya da yaralı yok. Nükleer santrallerde de herhangi bir arıza yok" dedi.