İYİ Parti Alanya İlçe Başkanlığı’nda seçim sonrasında da sular durulmuyor. Seçim öncesinde birçok istifalara seçim sonrası da yenisi eklendi. Parti içinde gruplaşmaların olduğunu ve bu konudaki rahatsızlığını milletvekillerine de ilettiğini İYİ Parti Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Feza Akay, ilçe başkan yardımcılığı görevinden, divan kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

Akay, istifa dilekçesini partiye sundu

İYİ Parti’den istifa eden Akay, istifası ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

‘’2019 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ilkeleri doğrultusunda vatanımın bütünlüğü, milletin beraberliği, adaletin, maddi refahın eşitliği için çıktığım yolda, ilk kadın cumhurbaşkanını görmek dileği ile İYİ Parti’ye üye olup, Sn. Meral Akşener’i liderim bildim.

Vatan, millet diye bugüne kadar değin edindiğim öğrenim, eğitim vb. yeteneklerimle karşılıksız olarak ailemden, işimden ve kendi hayatımdan fedakarlık yaparak çalıştım.

Ancak üye olduğum 2019 yılından itibaren fedakarca çalıştığım teşkilatımızda İlçe başkan yardımcılığı mali işler başkanı divan kurulu üyesi olarak görev verildiğinde çalışmalarımın takdir edildiğini düşünürken, partimizin de kırmızı çizgisi olan Atatürk’ün ilkeriyle önce vatan, millet, adalet diyen ben ve benim gibi çıkarsız şekilde çalışan ekibimiz pasifize edildik, İyi partili olma ilkeme devam ettiğm son dönemde de Sn. Hilmi Er başkan tarafından tekrar divanda Araştırma ve Veri Başkanı olarak verildi. Tüm bunlara rahğmen şahıs adamı olmadığımı, kapalı kapılara arkasındaki pazarlıklardan uzak olduğumu ve teşkilat içindeki grup ayırımlarından rahatsız olduğumu defalarca milletvekillerimize kadar dile getirdim.

Öğretmen baba, ev kadını annenin 4 kızından biri olarak bırakacakları mirasın sadece ülkeye faydalı olacağımız eğitimli birey olma bilinci ile İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesinden mezun oldum. İngiltere’de dil ve lisan eğitimi için bulundum. Çeşitli özel uluslar arası kurumlarda ve son olarak bankalarda çalıştıktan sonra müdürlükten emekli olup, 2009 yılında kendi işimi kurarak Alanya’ya yerleştim. Halihazırda ekonomik krizlere rağmen gerek sağladığım istihdam gerekse kazancımın vergisi ile vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalışmaktayım.

Türkiye sevdalısı olarak, 2019 yılından bu yana bilgi, görgü, eğitim gibi hayat birikimlerimin genç nesillere faydalı olması amacıyla, çocukların eğitimleri ve kadın emeklerininn Alanya’ya marka değeri katacak projelerimin, kuruluşundan bu yana parti politikası içinde genel ve özellikle yerel seçim döneminde şahsi ve maddi egolar arasında bir değer etmediğini görüp, tecrübe etmem nedeniyle ilçe başkan yardımcılığı, divan kurulu ve parti üyeliğimden istifamın kabul edilmesini bilgilerinize rica ederim.’’