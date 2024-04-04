31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin bitmesinin ardından Antalya’da bulunan ilçelerde oy çokluğu ile belediye başkanı seçilen bir çok isim mazbatalarını alarak resmi olarak görevine başladı.

Gazipaşa’da Mazbata töreni

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından en yakın rakibine 4 bin 705 fark atarak yeniden Gazipaşa Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Ali Yılmaz, dün mazbatasını Yüksek Seçim Kurulundan teslim aldı. Mazbata törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Fahri Oğuz, CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik kolları ve vatandaşlar katıldı. Törende Başkan Yılmaz, meclis üyelerini ve kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, Gazipaşa’ya yeniden hizmet edecek olmaktan heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Kepez’de 30 Yıl Sonra CHP Kazandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 30 yıl sonra CHP’den belediye başkanlığına seçilen Mesut Kocagöz, mazbatasını aldıktan sonra Kepez Belediye Başkanlığına geldi. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kocagöz, ardından başkanlık makamına geçti. Kocagöz, görevi Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Alanay’dan devraldı. Alanay, Kocagöz’ü tebrik ederek makamında çiçek verip, mührü teslim etti. Kocagöz, daha sonra belediye meclis üyeleriyle balkondan kalabalığı selamladı ve bir konuşma yaptı.

Kemer’de yeni başkan Topaloğlu ve muhtarlar mazbatasını aldı

Kemer İlçe Müftülüğünde yapılan mazbata törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile eşi Fikriye Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile eşi Hale Gül, Kemer Belediye Başkan Vekili Mustafa Bilici, yeni seçilen meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar ile azaları katıldı. Mazbata töreninde Başkan Topaloğlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve azaları mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gülser Güzeloğlu Ahlat’tın elinden aldı. Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmada, “Çok sakin bir seçim süreci geçti. İlçe Seçim Kurulu Başkanına ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Kemer’i iyi bir dönem bekliyor. Allah utandırmasın. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaş’ta Demirhan, görevi Ulutaş’tan devraldı

Kaş Belediye Başkanlığı devir teslim töreni gerçekleştirildi. 31 Mart Yerel Seçimlerinde Kaş Belediye Başkanlığını kazanan Erol Demirhan, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’tan devraldı. İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra görevi devralmak üzere Kaş Belediye hizmet binasına gelen Erol Demirhan, coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Kumluca’da da yeni başkan Avcıoğlu görevi devraldı

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Seçim Müdürlüğüne giderek mazbatasını aldı. Başkan Avcıoğluna, Eşi Zahide Avcıoğlu, Demokrat Parti Kumluca İlçe Başkanı Ramazan Hoyrazlı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer eşlik etti. Mazbatasını alan Avcıoğlu Kumluca Belediyesi Binası'na geçti. Mesut Avcıoğlu burada belediye çalışanları tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediye binası önündeki karşılamada kurban kesilerek kurbanın kanı Başkan Avcıoğlu'nın alnına sürüldü.