İstanbul, dün Silivri açıklarında saat 12:49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Megakentte büyük korku ve paniğe neden olan depremin ardından artçı sarsıntılar da devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremden bu sabah saat 09.00'a kadar toplamda 266 artçı sarsıntının kaydedildiğini duyurdu.

AFAD'ın verilerine göre, bu artçı şokların 258'inin büyüklüğü 0 ile 4 arasında değişirken, 7 tanesi 4 ile 5 büyüklüğünde ölçüldü. Ayrıca, bir artçı sarsıntının büyüklüğü ise 5 ve üzeri olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedirginlik yaşamaya devam ediyor. Yetkililer, hasarlı binalardan uzak durulması ve olası yeni artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarını sürdürüyor.