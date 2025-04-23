İstanbul Valiliği, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından ilk resmi açıklamasını yaptı. Valilik, tüm ilgili birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ve depremle ilgili saha tarama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "İstanbul'da Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki #deprem nedeniyle tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. An itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı alınmamış olup ilgili birimlerimizin alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sükunetini korumalarını ve hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmamalarını rica ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Valiliğin bu açıklaması, depremin hemen ardından yetkililerin hızlı bir şekilde harekete geçtiğini ve durumu yakından takip ettiğini gösteriyor. Şu ana kadar herhangi bir yıkım ihbarı alınmaması sevindirici olsa da, saha tarama çalışmalarının sonuçları merakla bekleniyor.

İstanbul Valiliği, vatandaşlara sükunetlerini koruma çağrısında bulunurken, hasar görmüş olabilecek binalara yaklaşmanın tehlikeli olabileceği konusunda da uyarıda bulundu.