Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün Milli Egemenlik Stadyumu'nda düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle büyük bir coşku içinde kutlandı. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'in de katıldığı kutlamalar, çocukların ve Alanyalıların bayram sevincine ortak oldu.



Kutlamalar, sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından, bayram coşkusunun merkezi olan Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'na geçildi.

Stadyumdaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından, 23 Nisan temalı resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından takdim edildi.

Bayram coşkusu, Alanya Bahçeşehir Koleji'nin koordinesinde hazırlanan birbirinden özel gösterilerle zirveye ulaştı. Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji öğrencileri, "23 Nisan", "Dünya Çocuk Bayramı" ve "23 Nisan Coşkusu" şiirlerini büyük bir heyecanla seslendirdi. Minik kalplerin sevinci ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel ALKÜ Uygulama Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı sevimli gösterilerle taçlandı.

Program, müzik dinletisiyle devam ederken, Özel Eğitim İncisi Milletlerarası İlkokulu'nun farklı ülkelerden gelen öğrencileri "Gezsen Anadoluyu" türküsünü seslendirerek kültürel bir köprü kurdu. Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji öğrencileri de "Bugün Bayram", "Sev Kardeşim", "23 Nisan Şarkısı", "Hayat Bayram Olsa" ve "Bir Dünya Bırakın" gibi neşeli şarkıları hep bir ağızdan söyleyerek stadyumu adeta bir şenlik alanına çevirdi.

Kutlamaların sonunda, Özel Alanya Oba Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin modern dans ve halk oyunları gösterileri ile Hacıkura İlkokulu öğrencilerinin sergilediği Antalya yöresi halk oyunları büyük beğeni topladı. Program, Kaymakam Ürkmezer'in tüm katılımcılarla birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin kuruluşunun 10. yılına özel düzenlenen bisiklet yarışmasında dereceye giren öğrencilere madalyalarının verilmesiyle sona erdi. Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların neşesi ve tüm halkın katılımıyla unutulmaz bir coşkuya sahne oldu.

