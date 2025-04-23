İstanbul, öğle saatlerinde şiddetli bir depremle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedilerek büyük bir paniğe neden oldu.

Depremin ardından ilk resmi açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun," ifadelerini kullandı.



İstanbul Valiliği'nden Kritik Uyarılar Peş Peşe Depremler Sonrası!

İstanbul'u sarsan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, olası riskleri en aza indirmek amacıyla İstanbul Valiliği önemli uyarılarda bulundu. Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliği için dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı.

Yapılan uyarıda, "Sayın Vatandaşlarımızın dikkatine; - Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. - Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. - GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız," ifadeleri kullanıldı.

Valilik, depremde hasar gören veya görme ihtimali olan binaların tehlike arz ettiğini belirterek, vatandaşların bu tür yapılardan kesinlikle uzak durması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, olası bir trafik yoğunluğunun önüne geçmek ve acil durum araçlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması istendi.

GSM hatlarının gereksiz yere kullanılması durumunda iletişimde aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulunan Valilik, hatların yalnızca zorunlu ve acil durumlar için kullanılması çağrısında bulundu.

İstanbul Valiliği'nin bu uyarıları, yaşanan depremin ciddiyetini ve yetkililerin vatandaşların güvenliğini sağlama konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Bölge halkının bu uyarılara titizlikle uyması, olası olumsuz sonuçların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Depremin merkez üssü Silivri açıklarında belirlenirken, derinliğinin ise yaklaşık 7 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Bu büyüklükteki bir deprem, hissedildiği bölgelerde ciddi bir sarsıntıya yol açtı ve vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.

İlk bilgilere göre, depremin neden olduğu olası can ve mal kayıpları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, AFAD ve ilgili kurumların ekipleri, ihbarları değerlendirmek ve hasar tespiti yapmak üzere derhal saha taramalarına başladı.

Marmara Bölgesi'nde yaşanan bu şiddetli deprem, bölgenin deprem hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.