Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Genel Kurul Toplantısı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak 7-12 yaş arası çocukları Meclis Salonu’nda ağırladı.

ÇOCUKLARDAN ‘UMUT YEŞERTİYORUZ’ PROJESİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Böcek, çocuk meclisinde bir konuşma yaptı. Başkan Muhittin Böcek’in selam ve sevgilerini çocuklara ileten Cemil Böcek, “Sizleri bugün Büyükşehir Belediyemizde ağırlamaktan çok mutluyuz. Egemenliği kayıtsız şartsız milletine emanet etmiş bir Ata’nın çocukları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Umuyorum bu masalarda bir gün sizler olursunuz ülkemiz için çok kıymetli kararlar alırsınız ve geleceğimize şekil verirsiniz. Hepinizin bayramını kutlarım” dedi.

TAVSİYE KARARLARI ALIP HAYALLERİNİ PAYLAŞTILAR

Meclis salonunda toplanan ve 60 kişiden oluşan Çocuk Meclisi, Antalya’nın ve ülkenin geleceğini şekillendirmeye yönelik tavsiye kararları aldı, hayallerini paylaştı. Öğrenci Atlas Toşur

başkanlığında toplanan mecliste, tek tek söz alan çocuklar taleplerini sıraladı. Mecliste ayrıca Antalya’ya kazandırılması için gündeme alınan ‘Umut Yeşertiyoruz’ isimli proje oy birliğiyle kabul edildi. Proje kapsamında doğayı korumak ve geleceğe yeşil bir miras bırakmak amacıyla öğrenciler tarafından fidan dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.

23 NİSAN ATATÜRK’ÜN KIYMETLİ HEDİYESİDİR

Temsili Çocuk Meclisi Başkanı Atlas Toşur konuşmasında, “Bu güzel günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün bizleri burada ağırlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum. 23 Nisan sadece bir bayram değil, Atatürk’ün biz çocuklara gösterdiği sevgi, güven ve kıymetli hediyedir. Biz çocuklar barış dolu, adil, özgür ve mutlu bir dünya istiyoruz. Sesimiz duyulsun geleceğimiz için söz sahibi olmak istiyoruz çünkü biz bugünlerin umudu geleceğin mimarlarıyız. Hayal kurmak ve soru sormak bizim en büyük gücümüzdür istersek her şeyi başarabiliriz çünkü biz birlikte güçlüyüz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” diye konuştu. Meclis toplantısının sonunda çocuklara Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in bayram hediyeleri verilirken, aileleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.