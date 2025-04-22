Acı bir kayıp, siyasetin zirvesini yasa boğdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı üzerine, Çavuşoğlu ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, bu zor anlarında Çavuşoğlu'nun yanında olarak, derin üzüntüsünü dile getirdi.

Ziyaret sırasında Bakan Yerlikaya, "Değerli Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na taziye ziyaretinde bulunduk.

Osman amcamıza bir kez daha Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." sözleriyle, Çavuşoğlu ailesinin acısını paylaştı.

Bu anlamlı ziyaret, sadece bir taziye değil, aynı zamanda siyasi camianın ve devlet erkanının, acı günlerde birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren bir dayanışma örneği oldu. Baba acısı yaşayan Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yerlikaya'nın ziyaretiyle yalnız olmadığını hissetti. Bu tür ziyaretler, acının paylaşıldıkça hafiflediğini ve toplumsal bağların güçlendiğini bir kez daha hatırlatıyor.